7 марта 2018 г. Карим Шахин | The Guardian Россию подозревают в использовании неуправляемых бомб с целью снять с себя обвинения в военных преступлениях в Сирии "Российские ВВС использовали неуправляемые "тупые" бомбы в Сирии, что, по словам источников в ООН, могло быть попыткой перенести ответственность за возможные военные преступления и жертвы среди мирных жителей на их союзников, сирийский режим Башара Асада", - пишет The Guardian. Источники в ООН сообщили The Guardian, что Москва, возможно, использовала менее точные бомбы, близкие по характеристикам к арсеналу сирийских ВВС, с целью затруднить для участников расследования военных преступлений выявление виновных в гибели мирных жителей в результате бомбардировок в Сирии. "Кажется, имеют место целенаправленные усилия [сирийских и российских ВВС] использовать очень схожие боеприпасы, - заявил один чиновник ООН. - Поскольку сирийские ВВС используют более старые самолеты, а их пилоты не подготовлены к применению высокоточного оружия, они [русские] могут использовать менее точные боеприпасы. Я подозреваю, что они хотят использовать это оружие, потому что это делает установление вины более сложным". Эти обвинения вызывают новые сомнения по поводу заявлений России, что ее военно-воздушная кампания в Сирии в основном направлена против боевиков и "террористов", пишет издание. Это также поднимает вопросы о гражданских жертвах российских бомбардировок, которые сыграли ключевую роль в победе режима в конце 2016 года в Алеппо, и о наступлении на анклав Восточная Гута недалеко от Дамаска, полагает автор статьи. Ранее эксперты по вооружениям обвиняли Москву в использовании неточных средств поражения в ходе ее кампании, но эти обвинения были основаны на том, что они, вероятно, дешевле высокоточных снарядов. Утверждения, что эта тактика, возможно, имеет целью обмануть участников расследования военных преступлений, ранее не делались, говорится в статье. Обвинения были оглашены в тот же день, что и публикация доклада Международной независимой следственной комиссии ООН по Сирии, которая выявила атаку на город вблизи Алеппо, в ходе которой использовались неуправляемые снаряды, что привело к огромным разрушениям, отмечает издание. Речь идет о бомбардировке города Атариб 13 ноября 2017 года, в результате которой были разрушены здания в ареале примерно в 5 тыс. квадратных метров и погибли не менее 84 человек, уточняет газета. Источник: The Guardian