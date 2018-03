7 марта 2018 г. Ричард Нортон-Тейлор | The Guardian Британии не выиграть в шпионском противостоянии с Россией "Допустим, появляются твердые улики, подтверждающие, что Россия на самом деле несет ответственность на предполагаемое нападение на Сергея Скрипаля, бывшего офицера российской военной разведки, шпионившего в пользу MI-6, и его дочь Юлию в Солсбери", - пишет журналист The Guardian Ричард Нортон-Тейлор. "Что могло бы сделать британское правительство сейчас, если бы существовали доказательства причастности Москвы к атаке на Скрипаля, кроме того, чтобы дать волю жалобам и угрозам?" - спрашивает автор. Экономические санкции уже введены. Некоторые россияне и дружки Путина, возможно, пострадали от них, но не сам Путин, рассуждает корреспондент. "Возможно, правительство могло бы разорвать дипломатические отношения, заняться выдворением шпионов по принципу "око за око". Но это может сыграть на руку Путину. Он культивирует у россиян представления о том, что Запад стремился унизить страну со времен распада Советского Союза. Неудивительно, что он с удовольствием пытается унизить Запад в ответ", - говорится в статье. Руководство британской армии, с энтузиазмом одобряемое министром обороны Гэвином Уильямсоном, подливает масла в огонь, предупреждая о растущей угрозе, которую представляет собой Россия, продолжает автор. Россия может привести к "тысячам и тысячам и тысячам" смертей в Британии, подорвав инфраструктуру и энергоснабжение страны, заявил Уильямсон в интервью The Telegraph в январе. Москва тут же высмеяла эти предупреждения как "что-то из репертуара "Монти Пайтон" (британская комик-группа. - Прим. ред.). "Все это звучит как выбивание денег для оборонного бюджета", - говорится в статье. Джон Соерс, глава MI-6 до 2014 года, сказал в парламентском комитете, что, когда он возглавлял спецслужбу, министры запрещали им говорить с "российскими коллегами". Адам Томсон, бывший постоянный представитель Великобритании в НАТО, сказал комитету, что он обеспокоен всей риторикой в адрес Москвы: "Мы должны сотрудничать с Россией". Заявления высокопоставленных представителей сферы безопасности говорят о многом, считает автор. "Предотвратит ли взаимодействие с Путиным будущие попытки убивать российских шпионов в Британии? Возможно, нет. Но британское правительство должно успокоиться и поддержать сотрудников британской разведки в том, чтобы они контактировали с их российскими визави, - рассуждает Нортон-Тейлор. - В конце концов, такие официальные встречи проходили на протяжении всей холодной войны. Это может заставить путинскую Москву и профессиональных российских разведчиков воспринимать Британию более серьезно". Источник: The Guardian