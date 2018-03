7 марта 2018 г. Люк Гардинг, Стивен Моррис, Кевин Роулинсон | The Guardian Делом об "отравлении" Сергея Скрипаля займется контртеррористическая полиция Дело о возможном отравлении российского шпиона Сергея Скрипаля набирает обороты. Скотланд-Ярд объявил, что расследованием займется контртеррористическое подразделение, передает The Guardian. "Служба столичной полиции заявила, что в связи с "необычными обстоятельствами" расследование возглавит ее контртеррористическое подразделение. Во вторник силы полиции в Солсбери были усилены, вокруг полицейского оцепления появились офицеры-специалисты", - сообщают журналисты издания. "Близкие к британской разведке источники рассказали, что ключевое значение в ближайшие дни будут иметь токсикологические анализы. Они предупредили, что к делу могут иметь отношение другие факторы или причины", - говорится в статье. "Детективы внимательно изучали кадры с камер видеонаблюдения, - пишет газета. - На них видно, как мужчина и женщина - вероятно, Скрипаль и его дочь - незадолго до четырех часов дня обыденно идут мимо фитнес-центра. Вскоре после этого они оба потеряли сознание". "Если подтвердится использование токсина или нервнопаралитического вещества, правительство столкнется с крупным международным кризисом и, что неизбежно, с язвительной словесной войной с Россией", - отмечает британское издание. "Самый большой вопрос в связи с таинственным отравлением Скрипаля - это выбранное время. Скрипаль несколько лет провел в российской тюрьме, и предполагалось, что его тщательно допросили. Если бы российские спецслужбы хотели, чтобы с ним в эти годы произошел "несчастный случай", это было бы легко устроить", - полагает The Guardian. "Будет ли найден кремлевский след или нет, дело Скрипаля, вероятно, будет считаться предупреждением российским агентам об опасности сотрудничать с MI-6 или ЦРУ", - подчеркивает газета. Вдова Александра Литвиненко Марина заявила, что выводы сделать невозможно, пока нет "фактов и свидетельств". "Я не знала Сергея, но это очень похоже на шпионскую историю. Он никогда не был замешан в какой-либо политической деятельности, никогда не критиковал Путина", - сказала она The Guardian. Источник: The Guardian