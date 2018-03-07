Коммунист, который стал слишком опасен для Путина

"Предвыборная борьба в России выходит на финишную прямую, и словесные атаки кандидатов становятся все более жесткими. Правда, не по отношению к фавориту и действующему президенту Владимиру Путину, - пишет Андре Баллен, корреспондент немецкого издания Handelsblatt. - Конкуренты Путина больше спорят между собой".

Особенно в поле зрения попал недавно кандидат от коммунистов Павел Грудинин. Обвинения ему выдвигаются щекотливые: именно он, коммунист, якобы хранил миллионы на швейцарских банковских счетах, передает издание.

По мнению политолога Андрея Колесникова, с помощью кандидатуры Грудинина Кремль ожидал повысить интерес граждан к выборам и, соответственно, увеличить явку. Сначала Грудинин действительно получил неожиданно высокую популярность просто потому, что народ хотел видеть новые лица. По мнению Колесникова, это спровоцировало ответную кампанию, стало распространяться большое количество информации, потому что в действительной конкуренции - будь она даже на уровне 10% - Кремль, конечно, не заинтересован.

Таким образом, вдруг стал появляться материал, компрометирующий кандидата: домыслы о незаконной приватизации им совхоза, сообщения о счетах в заграничных банках.

"Во время дебатов конкурентов счета стали главной темой, - повествует журналист. - Правда, сами дебаты - очевидно намеренно - превратились в абсолютный фарс и местами напоминают реалити-шоу "Дом-2".

Сам Путин в этих дискуссиях, естественно, не принимает участия, чтобы не ставить себя на один уровень со своими соперниками, отмечает автор. Покинул дискуссию и Грудинин, правда, его репутацию это спасти не смогло.

Избирательная комиссия почти официально подтвердила информацию о счетах Грудинина. "Хотя его отстранение от выборов не обсуждается, ЦИК, вероятно, хочет довести до сведения россиян на всех избирательных участках информацию о миллионах Грудинина в качестве своего рода предупреждения для избирателей. Тщеславная цель Кремля по формуле 70/70, то есть 70% голосов за Путина при 70% явке, становится с помощью такого маневра достижимой", - заключает автор.