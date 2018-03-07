"Золотая виза" - торговля паспортами делает ЕС уязвимым для коррупции

"Хочет российский олигарх стать гражданином ЕС - не проблема. Он даже может выбирать гражданство: стать португальцем или лучше киприотом? Все это лишь вопрос денег, - пишет в немецком Handelsblatt Симон Руич. - 350 тыс. евро должен внести претендент, желающий получить португальский паспорт. Как только поступили деньги, покупатель может садиться в частный самолет и спустя несколько часов получить паспорт на свой второй родине".

Опубликованное в понедельник исследование, проведенное объединением "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) совместно с организацией Transparency International (TI), показывает, насколько ЕС подвержен коррупции и отмыванию денег. Предметом исследования стали так называемые программы по "золотым визам", с помощью которых в некоторых странах ЕС богатым инвесторам продавались вид на жительство и гражданство, сообщает корреспондент.

Концепция "золотой визы" известна уже более 30 лет, за это время из нее выросла глобальная многомиллиардная индустрия, в том числе в 11 странах ЕС, например, в Греции, Австрии, Португалии, Венгрии и на Кипре. Чтобы занять привилегированное место в списке въезжающих в страну, состоятельные люди должны сделать крупные инвестиции в местную недвижимость, компании или государственные облигации, говорится в статье.

Второй или третий паспорт является исключительно полезным для тех, кто уклоняется от уплаты налогов и отмывает деньги. Им нужны новые идентификационные данные, лазейки, благосклонные банки и юридические компании, для того, чтобы решить вопрос с деньгами сомнительного происхождения, поясняет автор статьи.

О торговле паспортами на Кипре сообщало осенью прошлого года издание The Guardian. Согласно полученным в результате утечки информации документам, от правительства в Никосии паспорт получили сотни богатых россиян и украинцев - некоторые из которых подозревались в коррупции.

Критики системы "золотых виз" считают ее абсолютно несправедливой, ведь таким образом "сверхбогатые" люди получают то, в чем отказывают миллионам беженцев, находящихся в бедственном положении, отмечает автор статьи.