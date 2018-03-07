Степенная провинциальная жизнь бывшего двойного агента MI-6

Журналист Independent Адам Лашер рассказывает о жизни бывшего российского шпиона в британском городке Солсбери и отмечает, что Сергей Скрипаль совершенно не казался кем-то особенным.

"Ему не по душе было показушничество лондонских олигархов или поместья в графстве Суррей с высокими заборами и хорошей охраной, принадлежащие его более состоятельным соотечественникам, у которых были причины бояться Владимира Путина", - говорится в статье. Нет, Скрипаль предпочитал неприметно жить за городом в одном из современных кирпичных двухквартирных домов на окраине Солсбери.

"Для соседей Скрипаль был вежливым, дружелюбным, хотя и не слишком общительным джентльменом. Он никогда не одевался слишком броско или особо нарядно, хотя водил BMW третьей серии. Для местных чиновников Скрипаль был не более чем занимавшимся планированием местным госслужащим, который вышел на пенсию", - сообщает издание.

"Опытный двойной агент не попал и в ловушку привлечения внимания к себе чрезмерной скрытностью. Впрочем, кто знает? Если Скрипаль выживет, чтобы рассказать эту историю, он, может быть, даже объяснит, что в очаровательном городе Солсбери с собором, по его мнению, не было опасности и не было причин таиться", - пишет Independent.

Как бы то ни было, спустя год после обмена шпионами Скрипаль купил дом за 340 тыс. фунтов и пригласил всех соседей на праздник. "Он устроил новоселье, когда переехал. Он оставил записку под дверью", - вспоминает таксист Джеймс Патток, который живет через дорогу. О том, что сосед был шпионом, он не знал.

"Когда он проходил мимо, я здоровался, он здоровался, вот и все. Он был очень тихий", - рассказал Патток.

В Солсбери, похоже, нет единой версии о его жизни в Англии, отмечается в статье. Скрипаль, как считается, приехал туда с дочерью, женой Людмилой и сыном Александром. Спустя несколько лет дочь Юлия вернулась в Москву. Но соседи не могут с уверенностью сказать, сколько именно человек жило в доме.

Путаница особенно заметна в версиях о смерти Людмилы и Александра. "Людмила умерла в 2012 году в возрасте 59 лет. Один из соседей думал, что это была автокатастрофа", - пишет Independent. Но в свидетельстве о смерти говорится, что у Людмилы Скрипаль был рак.

Смерть Александра в 2017 году сначала тоже приписывали автокатастрофе. Но затем "Би-би-си" передала, возможно, намного более тревожную историю: Александр внезапно скончался от проблем с печенью, когда вместе с девушкой был на отдыхе в Санкт-Петербурге.

"На тот момент, по сведениям "Би-би-си", у членов семьи были подозрения. Сообщалось также, что Скрипаль обратился в британскую полицию, высказав опасения за свою жизнь, - говорится в статье. - Но даже и без страха, который они могли породить, эти смерти, похоже, причинили ему сильную боль".

Игорь Сутягин, который был участником того же обмена шпионами, что и Скрипаль, вспоминает: "Сергей очень радовался воссоединению с семьей. Мне показалось, они были его главной радостью. Думаю, семья играла очень важную роль в его жизни".

Произошедшие в последние дни события автор статьи описывает как вызывающие чувство нереальности происходящего - нереальности "особого британского типа".

Пенсионеры продолжали делать покупки, как будто не было молодого полицейского, охраняющего закрытый ресторан Zizzi. Оцепление и палатка судмедэкспертов вызвали немалое раздражение у 80-летнего мужчины, шедшего с правнуками кормить уток. "Глупые вещи нынче происходят. В мире полный бардак", - вздохнул он. Тем не менее, они отправились кормить уток.

Нил Скелтон, вышедший на пенсию администратор Фонда по сохранению церквей, задумчиво произнес: "И не где-то, а в Солсбери". Скелтон пристально посмотрел на супермаркет позади оцепления: "Интересно, открыт ли еще Sainsbury's..."