Если Сергей Скрипаль был отравлен, это было предупреждение из Москвы

"К чести полиции Уилтшира можно сказать, что ее сотрудники проявили больше смекалки, реагируя на предположительное двойное отравление в воскресенье в Солсбери, чем их коллеги в Суррее после аналогичного инцидента пять лет назад", - пишет Independent.

"Александр Перепиличный, который внезапно умер в ноябре 2012 года, был россиянином, просившим убежища в Великобритании, так же, как Сергей Скрипаль и его дочь, которые сейчас находятся в критическом состоянии в больнице", - говорится в статье.

"Если кто-то в Москве заказал убийство Скрипаля, то это было предупреждение. Он шпионил на Великобританию, отсидел в тюрьме, но наслаждался казавшейся безопасной жизнью на пенсии здесь, - пишет журналист Энди Максмит. - Другим потенциальным шпионам велели зарубить на носу: никто не избежит длинной руки путинской мести".

Это может усилить эффект послания, выраженного в медленной, ужасной смерти в 2006 году бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко, говорится в статье.

Перепиличный должен был отправиться в Швейцарию, чтобы помочь с расследованием, связанным с делом Магнитского, но упал замертво в возрасте 44 лет возле своего дома 10 ноября 2012 года, напоминает автор.

Конгресс США принял закон, получивший название "Международный акт Магнитского". Но ничто не мешает тем персонам нон грата, которые подпадают под него, подавать на британскую визу, отмечает Максмит.

"Мы пока не знаем, что произошло на скамье в парке в Солсбери, но, если это окажется работой политических киллеров, то правительство, возможно, почувствует себя обязанным сделать что-то с репутацией Великобритании как местом безнаказанной деятельности российских преступников", - говорится в статье.