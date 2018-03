7 марта 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Покушение на Скрипаля - "привет" из Москвы? Отравление двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери расследуется как попытка покушения, говорят в британском правительстве. "Если учесть известную любовь путинского режима к политическим убийствам на иностранной территории, самое зловещее объяснение следует счесть правдоподобным", - пишет The Times. "Кремль пытается нивелировать значимость происшествия, представляя себя жертвой иностранных агрессоров-завистников", - отмечает Sueddeutsche Zeitung. "К чести полиции Уилтшира можно сказать, что ее сотрудники проявили больше смекалки, реагируя на предположительное двойное отравление в воскресенье в Солсбери, чем их коллеги в Суррее после аналогичного инцидента пять лет назад", - пишет Independent. "Александр Перепиличный, который внезапно умер в ноябре 2012 года, был россиянином, просившим убежища в Великобритании, так же, как Сергей Скрипаль и его дочь, которые сейчас находятся в критическом состоянии в больнице", - говорится в статье. "Если кто-то в Москве заказал убийство Скрипаля, то это было предупреждение. Он шпионил на Великобританию, отсидел в тюрьме, но наслаждался казавшейся безопасной жизнью на пенсии здесь, - пишет журналист Энди Максмит. - Другим потенциальным шпионам велели зарубить на носу: никто не избежит длинной руки путинской мести". Это может усилить эффект послания, выраженного в медленной, ужасной смерти в 2006 году бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко, говорится в статье. "Мы пока не знаем, что произошло на скамье в парке в Солсбери, но, если это окажется работой политических киллеров, то правительство, возможно, почувствует себя обязанным сделать что-то с репутацией Великобритании как местом безнаказанной деятельности российских преступников", - говорится в статье. Упомянув о нескольких возможных объяснениях того, что случилось с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией Скрипаль, The Times в редакционной статье замечает: "Власти будут мыслить открыто, но не могут позволить себе наивность. Если учесть биографию Скрипаля и известную любовь путинского режима к политическим убийствам на иностранной территории, в данном случае самое зловещее объяснение следует счесть правдоподобным". По мнению газеты, если это объяснение подтвердится, от британского правительства потребуется "решительная реакция, которая должна включать карательные персонализированные санкции в отношении всех физических лиц, чья ответственность за это будет выявлена". "Путин проявляет фатальную любовь к поигрыванию мускулами за границей", - констатирует издание. "Было бы глупо исключать это как мотив мести Скрипалю за передачу секретов британской разведке, даже если в итоге обнаружится, что он и его дочь стали жертвами внештатных агентов, чьи связи с Россией можно отрицать - либо они вообще отсутствуют", - говорится в статье. По делу Скрипаля может понадобиться полномасштабное публичное дознание, и "урок дела Литвиненко в том, что медлить нельзя", пишет газета. Предполагаемое отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери расследуют как связанную с Россией попытку покушения, сообщает The Times, ссылаясь на источники в британском правительстве. Источники рассказали, что первые признаки указывают на покушение при поддержке государства. Не исключаются и другие версии: стремление оклеветать Россию и подорвать режим Путина или личный спор. The Times сообщает, что в рамках расследования будут рассмотрены смерть жены Скрипаля Людмилы, скончавшейся от рака в 2012 году, и смерть его 44-летнего сына Александра в Санкт-Петербурге в 2014 году. "Если подтвердится, что за нападением стояла Россия, это будет первый известный случай, когда Кремль попытался убить агента после обмена шпионами. Кроме того, после убийства сына Льва Троцкого в 1937 году во время сталинской "большой чистки", это может оказаться первым случаем мести Москвы детям жертвы", - замечают корреспонденты. Правительственные эксперты, по всей видимости, исключили использование радиоактивных веществ, выдвигаются версии об опиате. Источники сообщили BBC, что Скрипаль находится в реанимации и "дела у него далеко не хороши". "Мы лечим симптомы, а не причину, а это не лучшее направление", - сказали эти люди. Министр иностранных дел Борис Джонсон, выступая в Палате общин, заявил: "Хотя было бы неправильно предвосхищать итоги расследования, могу заверить Палату общин в том, что в случае появления доказательств государственной причастности к инциденту правительство Ее Величества ответит надлежащим образом и решительно". Как полагает издание, министры могут принять к исполнению "поправку Магнитского", которая позволяет замораживать британские активы нарушителей прав человека, а также заблокировать импорт сжиженного природного газа. The Times также не исключает, что будут рассмотрены еще "14 смертей, которые полиция не сочла подозрительными, но которые, возможно, связаны с Россией". "Любая улика в пользу того, что загадочная болезнь Сергея Скрипаля и его дочери Юлии была оплаченной Россией попыткой заказного убийства, вызовет усиление похолодания в британско-российских отношениях", - пишет Нил Бакли в Financial Times. "После того как российское посольство обвинило британские СМИ в "демонизации" России, британский министр иностранных дел Борис Джонсон сказал парламенту, что Великобритания "жестко" ответит, если будет установлена какая бы то ни было причастность России к случившемуся, в том числе пересмотрит режим санкций", - говорится в статье. Некоторые критики утверждают, что Москве позволила осмелеть неспособность Великобритании решительно ответить на прежние злодеяния: отравление радиоактивным веществом бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко в 2006 году и загадочную смерть разоблачителя Александра Перепеличного в 2012-м. "Как вскрылось вчера вечером, дочь Сергея Скрипаля написала nice - "мило" - когда некий друг заявил, что надеется, что Владимира Путина посадят в тюрьму", - сообщает The Daily Mail. "33-летняя Юлия, которая, как считается, отравлена тем же неизвестным веществом, что и отец, прокомментировала размещенное в Facebook письмо, в котором Путин обвинялся в том, что он "худший в мире президент", - поясняют журналисты. "Страница Юлии в соцсетях демонстрирует, что в 2010 году - в том же году, когда ее отец получил политическое убежище в Великобритании, - она переехала в Лондон. Покинув Россию при необычайном "обмене шпионами", полковник (Сергей Скрипаль, бывший офицер ГРУ. - Прим. ред.) и его семья спустя два года въехали в особняк, имеющий общую стену с другим домом, на окраине Солсбери. За дом с четырьмя спальнями стоимостью 350 тыс. фунтов было уплачено наличными, раньше он принадлежал полиции Уилтшира", - говорится в статье. Скрипаль жил в Солсбери с женой Людмилой, которая в 2012 году умерла в возрасте 59 лет. В свидетельстве о смерти сказано, что она умерла от рака матки, который у нее диагностировали в России. В прошлом году скончался сын Скрипаля. Как сообщалось, он был госпитализирован в Санкт-Петербурге с печеночной недостаточностью, когда поехал в Россию со своей девушкой. "Как считается, Юлия переехала назад в Россию и была в гостях у отца, когда они заболели", - передают корреспонденты. "В понедельник Путин похвалил сотрудников ФСБ за достигнутые успехи. Было выявлено более 400 иностранных шпионов", - говорится в комментарии обозревателя Sueddeutsche Zeitung Юлиана Ханса. "Эти данные сложно проверить - как и существование чудо-оружия, которое Путин презентовал на прошлой неделе, - пишет Ханс. - Очевидно одно: разведка и контрразведка для бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина имеют колоссальное значение". "Кремль пытается нивелировать значимость инцидента, произошедшего в британском Солсбери, где был отравлен Сергей Скрипаль. По поводу подозрений в причастности Москвы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что такие версии были ожидаемы. И тем не менее, Москва готова предоставить помощь британским следователям", - передает обозреватель. "Кремль давно взял на вооружение стратегию, суть которой - обыгрывать перед народом любое обвинение в свой адрес как подтверждение независимого курса российского президента, вызывающего зависть его оппонентов. Будь то дисквалификация спортсменов за допинг или обнаружение почти 400 кг кокаина в здании школы при посольстве РФ в Буэнос-Айресе", - говорится в статье. В деле Скрипаля пока нет ясности. "Примеры из прошлого показывают: действия российских спецслужб и мафии иногда неразрывно связаны между собой, - отмечает автор. - Так, Александр Литвиненко умер в 2006 году не просто как критик Путина, а как тот, кто вел расследование в связи с деятельностью организованных преступных групп. Полоний оказался в его чае, когда он сообщал испанским следователям о деятельности петербургских мафиози". В 2016 году, напоминает Ханс, лондонский судья Роберт Оуэн пришел к выводу, что убийцы отравили Литвиненко - "возможно" - с личного благословения тогдашнего главы ФСБ Николая Патрушева и самого президента Путина. "Литвиненко - лишь самый громкий случай. В июне прошлого года Buzzfeed сообщал, что за последние годы в Великобритании при загадочных обстоятельствах умерли 14 человек. Авторы материала, ссылаясь на беседы с представителями полиции и спецслужб в США и Великобритании, заключили, что следы ведут в Москву. Но, чтобы не усугублять отношения между Москвой и Лондоном, этим подозрениям не дали хода, - пишет Ханс. - Многие толстосумы из России перевели свои капиталы в Соединенное Королевство, что в немалой степени способствовало буму на британских финансовых рынках". 