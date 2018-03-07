Путин, человек из Москвы

В преддверии президентских выборов 18 марта французская Le Monde посвящает серию статей жизненному пути главы Кремля. Третий этап: столица российской Федерации, резиденция власти.

"Владимир Путин вошел в Кремль не через широкие ворота, благодаря выборам, а как простой сотрудник вездесущей президентской администрации, учрежденной Ельциным в 1991 году и ставшей более могущественной, чем правительство", - пишет журналистка Изабель Мандро.

"Чуть не сгорев от нетерпения на второстепенных ролях в кремлевских коридорах, в 1998 году он был назначен директором ФСБ, преемницы КГБ. Его "преданность" Собчаку, над которым нависли подозрения в коррупции, произвела хорошее впечатление. Такое возвращение в мир, который его породил, - мир спецслужб - мало его вдохновляло, и он не замедлил это доказать: в то время как генпрокурор Юрий Скуратов открыл расследование по коррупции в окружении семьи Бориса Ельцина, по телевидению был показан видеоролик, демонстрирующий забавы представителя судебной власти с проститутками. Владимир Путин вмешался лично, дабы обеспечить "послепродажное обслуживание" этого компромата, - утверждает Мандро. - На этом миссия генпрокурора закончилась".

Продолжая свое восхождение, Путин в 1999 году стал премьер-министром, а затем был назначен преемником Ельцина. Этот ключевой момент отражен в его официальной биографии: "Судьба складывается так, что можно поработать на самом высоком уровне в стране и для страны. И глупо говорить: нет, я буду семечками торговать".

Тем не менее, вплоть до последнего момента никто о нем всерьез не думал, передает журналистка. "За три или четыре года до выборов в Кремле начала функционировать группа по подготовке плавного ухода Ельцина. Вопрос был не в том, чтобы найти преемника, а в том, чтобы защитить государство", - вспоминает политтехнолог Глеб Павловский, которого тогда называли "серым кардиналом" Кремля.

Рабочая группа, состоявшая из социологов, советников всякого рода и экспертов по связям с общественностью, не называя имени, пришла к выводу, что нужен человек молодой, не слишком яркий, но способный бесстрашно встретить бурю, говорится в статье. Путин прекрасно подходил для этой миссии. "Мы наведем порядок", - сразу пообещал он. Что следовало понимать как "Я наведу порядок", замечает Мандро.

"Он начал с Чечни, запустив военную интервенцию после серии терактов, приписанных чеченцам в трех российских городах, в том числе в Москве, над которыми до сих пор висят подозрения в отношении истинных исполнителей. Затем он стал атаковать олигархов и СМИ. Самый богатый человек страны Борис Березовский, хваставшийся тем, что он способствовал восхождению Путина, очень дорого заплатил за свои претензии. Он вынужден был бежать, - описывает Мандро. - Однако все пошло гладко или почти гладко, поскольку в то время уровень жизни населения повысился".

"В период двух первых мандатов (2000-2004 и 2004-2008 годы) Путин сосредоточил все усилия на внутренней арене. Когда конституция вынудила его отойти в сторону, он придумал балаганный трюк, поменявшись местами со своим премьером Дмитрием Медведевым, преданным сторонником из Санкт-Петербурга, который устроился в президентской резиденции, пока Путин руководил правительством. Ненадолго: в 2012 году произошло возвращение", - отмечает журналистка. "Раньше это был избранный президент, сегодня это самопровозглашенная персона, которая полностью ассоциирует себя с государством и считает себя его создателем", - возмущенно говорит Глеб Павловский, который в конце концов примкнул к оппозиции.

"Вертикаль власти - термин, который он сам употребил, обратившись к народу в 2000 году, - вот что стало фирменным знаком путинизма. Все исходит сверху, есть единый вождь и его послушные приверженцы", - считает Мандро.

"Он не верит в решения, вытекающие из компромисса, он не доверяет коллективу, он верит только в личную ответственность. Также он не верит в профессионализм. Для него человеческие качества важнее компетенции", - утверждает политолог Алексей Чадаев.

Никакая политическая конкуренция не допускается, даже критические голоса НПО, на которые нацелен новый закон от 2012 года, вынуждающий их объявлять себя "иностранными агентами". Произошедшее 27 февраля 2015 года убийство Бориса Немцова, бывшего министра, ставшего ярым оппозиционером, прямо под окнами кабинета Путина, едва ли расшатало Кремль, продолжает Мандро. Согласно опросам общественного мнения, президент остается очень популярным. "В начале 2000-х ему удалось построить будущее для россиян, но сейчас это уже не тот человек, - полагает политолог Татьяна Становая. - Он убежден в том, что политическая система стабильна, и у него больше нет ни плана, ни проекта реформ. Общество стало объектом манипуляций для его внешней политики. Внутренние вопросы ему наскучили, и это чувствуется в его выступлениях. Таков сегодня его мир".

"Действительно, Путин думает о другом. Отныне он хочет заставить признать себя на международной арене, и для того, чтобы в этом преуспеть, разыгрывает карту России, осажденной вчерашними врагами. Мобилизованы все средства: такие СМИ, как RT (бывшая Russia Today) и Sputnik, должны доносить до заграницы "альтернативный голос", голос Кремля; армия должна множить операции и учения, чтобы продемонстрировать свою решительность; РПЦ облечена миссией возродить пламя Святой Руси. Помимо этого, необходима демонстрация международного могущества. Из курортного города Сочи, где проходила зимняя Олимпиада -2014, Путин сделает свою дипломатическую столицу", - говорится в статье.