Шпионская война между Москвой и Лондоном

Ставший жертвой отравления экс-полковник ГРУ, перешедший на сторону Запада, подвергается смертельной опасности в Великобритании, в то время как Москва ужесточает свою риторику против иностранных шпионов и угрожает ядерным оружием, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

Шпионская война - дополнение к атмосфере новой холодной войны, которая уже имеет место между Москвой и Западом. 66-летний Сергей Скрипаль, российский двойной агент, в воскресенье был найден лежащим без сознания на скамейке рядом со своей 33-летней дочерью. Оба были госпитализированы в критическом состоянии в городе Солсбери, в Великобритании. Это похоже на отравление, полиция пытается установить, с помощью какого вещества оно было осуществлено, говорится в статье.

Через несколько месяцев спустя после шпионского скандала с участием Скрипаля в 2010 году Путин во время прямой линии на телевидении употребил грубые слова ("скотины", "свиньи"), выражая свой гнев против "предателей, они сами загнутся, уверяю вас", имея в иду российских шпионов, перешедших на сторону врага, напоминает автор публикации.

В течение двух последних лет жена, сын и старший брат шпиона скончались, сообщает BBC. По данным The Times, сын Сергея Скрипаля умер в прошлом году в России от неизвестной болезни в возрасте 44 лет. По данным издания The Telegraph, Сергей Скрипаль опасался за свою жизнь и обратился в британскую полицию с просьбой о защите, передает журналист.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия "не в курсе произошедшего" в Солсбери, и выразил открытость для сотрудничества и оказания любой помощи в расследовании, говорится в статье. Из-за отсутствия четкой линии, определенной Кремлем, провластные СМИ игнорируют эту новость в течение двух дней, посвящая крупные заголовки произошедшей во вторник авиакатастрофе российского военного самолета в Сирии.

Лондон, наоборот, бурно отреагировал на этот инцидент, напомнивший смертельное отравление полонием экс-агента ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году в Лондоне. Во вторник вечером премьер-министр Тереза Мэй срочно созвала заседание Национального совета по безопасности. Чуть раньше министр иностранных дел Борис Джонсон пообещал ввести новые санкции против России, если выясниться, что Москва была в это вовлечена, передает Гриншпан.

Убийство этого врага Путина вызвало резкое ухудшение дипломатических отношений между Москвой и Лондоном. Россия отказалась экстрадировать двух российских агентов, подозреваемых Лондоном в отравлении Литвиненко, и один из них, Андрей Луговой, стал депутатом парламента в 2007 году, говорится в статье.

В понедельник, 5 марта, до того, как новость об инциденте стала общеизвестной, Путин радостно отметил, что российские спецслужбы в прошлом году нейтрализовали более 400 иностранных шпионов, отмечает автор.

Шпиономания проявилась на фоне ядерного соперничества, воскрешенного на прошлой неделе в ежегодном Послании президента РФ Федеральному собранию, продолжает журналист.

"Путин размахивал виртуальными ракетами с целью возбудить патриотические чувства электората за две недели до выборов? Или эти устрашающие маневры были призваны вынудить Вашингтон снова вести переговоры по болезненным досье? - задается вопросами Гриншпан. - Находящийся у власти уже 18 лет, Путин продолжает извлекать выгоду из предполагаемого унижения россиян в результате распада СССР. Провозглашая, что "сдержать Россию не удалось", он ставит под сомнение исход холодной войны и стремится выступить в глазах россиян тем, кто возьмет реванш у США".