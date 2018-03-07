Переизбрание Путина не остановит общественные преобразования в России

Режим Владимира Путина живет за счет стабильности и репрессий, экспорта нефти и военно-патриотической мобилизации против "декадентского" Запада. При этом Путин ироничным образом теряет молодое поколение, которое в качестве национального лидера знает только его, пишет на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Штефан Майстер, глава Центра имени Роберта Боша по изучению Центральной и Восточной Европы в Германском обществе внешней политики.

Для поколения Путина решающими являются не вопросы международного престижа, а будущее этого поколения в России. Алексей Навальный, единственный (не допущенный к выборам) кандидат с настоящей избирательной кампанией, обращался именно к этому поколению, пишет эксперт.

"В то время как путинская кампания ориентируется на негативное настоящее, пока Путин ведет в России борьбу против внутренних и внешних врагов и наводит страх на стареющее общество, Навальный обращается к позитивным чувствам, прежде всего, молодых россиян. (...) В то время как Путин говорит о прошлом, Навальный говорит о будущем", - отмечает автор. Тем не менее, политическое руководство не может допустить "этот элемент непредсказуемости", так как он подрывает его авторитет. "Эти выборы - в первую очередь референдум для Владимира Путина, с кандидатами, которые являются всего лишь пассивными игроками, поэтому кандидат, которым нельзя управлять, вызывает раздражение", - отмечает Майстер.

"Ксения Собчак, напротив, является идеальной для Кремля кандидаткой, она соответствует всем негативным стереотипам, которые распространили управляемые СМИ о декадентском Западе", - пишет автор. Собчак выступает за права ЛГБТ, легализацию наркотиков и европейские ценности и, таким образом, подтверждает позицию Путина как кандидата консервативного большинства.

Следующие шесть лет под управлением Путина станут временем экономической и политической стагнации. "Отсутствующие инвестиции в образование, науку, здравоохранение и инфраструктуру, оставаясь неизменными, противопоставляются высоким расходам на модернизацию армии, операции в Сирии и на Украине, а также коррупционному оттоку средств из государственных предприятий для успокоения властной элиты", - уверен эксперт.

Экономическому и политическому застою противостоят общественные изменения, которые не может сдержать и Путин. Открытость России на протяжении 30 лет, развитие цифровых технологий и глобализация способствовали плюрализации российского общества. Молодые люди активно используют интернет, хотят жить так же, как на Западе, придают большое значение свободам и индивидуальному развитию. С точки зрения Германии и ЕС, это означает, что Путин - человек прошлого. Он не может остановить общественные преобразования, они продолжают "кипеть" под "крышкой" репрессий и контроля. В настоящий момент отсутствует значимая оппозиция, которая могла бы быть опасной для Путина. Однако рост количества спонтанных демонстраций в разных частях страны, связанных с растущей социальной несправедливостью, ошибочными административными решениями и коррупцией, говорит о том, что следующие шесть лет потребуют от Путина больших ресурсов для внутренней политики, заключает Майстер.