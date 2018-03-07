Как спор на Балканах привел к сбою радиочасов в Германии

Звучит странно, но согласно заявлению Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) сбой в работе приборов произошел именно так: сначала в балканских странах спорили о количестве электроэнергии, а спустя несколько недель радиобудильники и часы в кухонных плитах по всей Европе стали отставать почти на 6 минут, передает немецкий журнал Der Spiegel.

Радиобудильники и часы, получающие питание от электросети, не имеют собственного тактового генератора. Вместо этого время они измеряют с помощью колебаний переменного тока в электросети. Частота электрического тока составляет примерно 50 Гц, что равняется 50 колебаниям в секунду. Пока этот показатель соблюдается, зависимые от него часы идут правильно, разъясняет автор публикации.

Причиной отклонения показателя стал политический спор между ответственными учреждениями в Косово и Сербии, сообщили в Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии. Обычно проблему с изменением частоты тока в сети решают с помощью дополнительной энергии, однако в Сербии и Косово этого, очевидно, не происходило на протяжении нескольких недель, что привело к указанным последствиям в 25 странах Европы.

По мнению Ютты Хансон из Технического университета Дармштадта, проблема не возникла бы, если бы соблюдались общеевропейские соглашения по обслуживанию электросетей, передает издание.

Подобные отклонения в частоте тока до того никогда не возникали, заявили в Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии. По мнению объединения, необходимо срочно разрешить спор, чтобы вернуться к предусмотренным показателям, говорится в статье.