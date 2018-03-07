Депутаты от АдГ встретились с доверенными лицами Асада в Дамаске

Группа из 7 депутатов от АдГ в "частном порядке" отправилась в сирийскую столицу, пишет немецкая Sueddeutsche Zeitung. Политики хотят составить собственное представление о ситуации в стране - чтобы опираться потом на него при вынесении решений относительно депортации на родину сирийских беженцев, сообщают они в Facebook.

"В то время как сирийский режим в нескольких километрах от Дамаска наносит самые сокрушительные с момента начала войны удары по оккупированному повстанцами региону Восточная Гута (...), депутат ландтага земли Северный Рейн-Вестфалия Кристиан Блех, возглавляющий делегацию, замечает в Twitter, что "в Дамаске встречается реклама сотовых телефонов и телевизоров. Обычные будни", - сообщает автор статьи.

Правда, отмечает Блех, есть и отрицательные моменты: "Только что узнал: из-за санкций ЕС сюда больше не поставляют (...) медицинские протезы". Конечно, замечает автор статьи, для нуждающихся в них это очень плохо, но "ЕС ввел торговые ограничения в связи с жестокими действиями диктатора Асада. Депутаты от АдГ об этом предпочитают не упоминать".

Они делают акценты на других аспектах жизни в Дамаске, например, фотографируют одетых по-западному горожанок. "В Мекке такое и представить себе нельзя - к сожалению, как и в берлинском районе Нойкёльн (значительную часть проживающих там составляют мусульмане. - Прим. ред.)". При этом депутат в своем посте не преминул упрекнуть правительство ФРГ в поддержке исламистских повстанцев.

"Апогеем первого дня нашего пребывания в Сирии стал визит к великому муфтию Сирийской республики Ахмаду Хасуну", - написал Блех, снабдив пост фотографией с портретом Асада на заднем плане.

"Депутатам от АдГ, похоже, не мешает тот факт, что верный режиму муфтий грозил в 2011 году отправить смертников в Европу и Америку, если Запад решит вторгнуться в его страну", - передает SZ.

Государственное сирийское информагентство Sana сообщило о том, что "немецкая парламентская делегация" провела встречу с главой сирийского парламента Хаммудом Сабагом. "В повестке дня группы депутатов АдГ стоит посещение различных образовательных учреждений", - говорится в статье.

Пока неясно, пишет автор, как долго продлится поездка депутатов и намерены ли они "оценивать ситуацию в стране за пределами рынков и дворцов".

Визит немецких депутатов в Сирию подвергли критике их коллеги из ХДС/ХСС и СДПГ. По словам внешнеполитического представителя СДПГ Рольфа Мютцениха, эта поездка - "часть определенной стратегии по повышению значимости режима Асада и тех, кто его поддерживает". Дамаск неоднократно использовал возможности наладить диалог с партиями правого флага. Еще надо проверить, отметил Мютцених в беседе с Kölner Stadt-Anzeiger, "кто финансировал эту поездку", заключает издание.