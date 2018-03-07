Мир, полный завистников

Кремль пытается нивелировать значимость случившегося в Англии и представляет себя жертвой иностранных агрессоров. Это полностью соответствует линии, проводимой Владимиром Путиным, считает московский обозреватель Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

"Планировалось, что эта неделя начнется с позитивных новостей от российских спецслужб. Президент Путин только что поведал так много хорошего, почти через две недели в стране пройдут выборы - он ждет от них впечатляющих результатов в преддверии очередных шести лет, которые он пробудет в Кремле. В понедельник он похвалил сотрудников ФСБ за достигнутые успехи. Было выявлено более 400 иностранных шпионов. (...) Как мы все знаем, напомнил президент, активность иностранных служб значительно выросла", - передает Ханс.

"Эти данные сложно проверить - как, впрочем, и существование (...) чудо-оружия, которое Путин презентовал на прошлой неделе, - говорится далее. - Очевидно при этом одно: разведка и контрразведка для бывшего сотрудника КГБ Владимира Путина имеет колоссальное значение". "Кремль пытается нивелировать значимость инцидента, произошедшего в британском Солсбери: там был отравлен Сергей Скрипаль (экс-полковник ГРУ, двойной агент на службе британской разведки MI-6. - Прим. ред.). По поводу подозрений в причастности Москвы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что такие версии были ожидаемы. И тем не менее, Москва готова предоставить помощь британским следователям".

"Кремль давно взял на вооружение стратегию, суть которой - обыгрывать перед народом любое обвинение в свой адрес как подтверждение независимого курса российского президента, вызывающего зависть его оппонентов. Будь то дисквалификация спортсменов за допинг или обнаружение почти 400 кг кокаина в здании школы при посольстве РФ в Буэнос-Айресе", - констатирует журналист.

В деле Скрипаля пока нет ясности, отмечает он. "Выглядит не совсем логичным, что Москва сначала раскрывает предателя, приговаривает к тюремному сроку, потом дает уехать, чтобы через несколько лет устранить его подобным затратным образом. Если бы Скрипаль обладал какими-то секретными сведениями, которые еще не успел передать MI-6, русские вряд ли выпустили бы его в 2010 году. Однако примеры из прошлого показывают: действия российских спецслужб и мафии иногда неразрывно связаны между собой. Так, Александр Литвиненко умер в 2006 году не просто как критик Путина, а как тот, кто вел расследование в связи с деятельностью организованных преступных групп. Полоний оказался в его чае, когда он сообщал испанским следователям о деятельности петербургских мафиози. Это убийство более чем на десятилетие омрачило российско-британские отношения", - говорится в статье.

В 2016 году, напоминает Ханс, лондонский судья Роберт Оуэн пришел к выводу, что убийцы отравили Литвиненко - "возможно" - с личного благословения тогдашнего главы ФСБ Николая Патрушева и самого президента Путина.

"Литвиненко - лишь самый громкий случай. В июне прошлого года Buzzfeed сообщал, что за последние годы в Великобритании при загадочных обстоятельствах умерли 14 человек. Авторы материала, ссылаясь на беседы с представителями полиции и спецслужб в США и Великобритании, заключили, что следы ведут в Москву. Но, чтобы не усугублять отношения между Москвой и Лондоном, этим подозрениям не дали хода, - пишет Ханс. - Многие толстосумы из России перевели свои капиталы в Соединенное Королевство, что в немалой степени способствовало буму на британских финансовых рынках".