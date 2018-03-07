Смерть жены и сына российского шпиона будут расследовать

Скотланд-Ярд в рамках антитеррористического расследования рассмотрит смерть жены и сына Сергея Скрипаля, сообщает The Times.

Для Скрипаля настал сложный период после смерти его сына, 44-летнего Александра, который умер в прошлом году в Санкт-Петербурге. "Работающая в семье уборщица вчера сообщила, что он скончался во время отпуска из-за печеночной недостаточности", - пишет издание. В России его смерть не расследовали.

Жена Скрипаля Людмила умерла в возрасте 59 лет в 2012 году - спустя два года после обмена шпионами. В ее свидетельстве о смерти говорится о диссеминированной карциноме эндометрия.

"Их смерти и обстоятельства, при которых они произошли, теперь будет включены в расследование", - сказал изданию источник.

BBC также сообщила, что в последние два года скончался старший брат Скрипаля. Как рассказал "Русской службе" один из родственников, Скрипаль считал, что российские спецслужбы придут за ним. Родственник сказал: "Он знал, что это плохо закончится - его не оставят в покое", - передает The Times.

"Скрипаль с женой и дочерью жили вместе в доме в Солсбери, который он купил в 2011 году", - говорится в статье. Его дочь в 2014 году работала в Holiday Inn в Саутгемптоне, а после переезда в Москву - в PepsiCo Russia. В 2013 году Юлия Скрипаль в Facebook, по-видимому, поддержала пост, критикующий Владимира Путина. "В записке, написанной будто бы ребенком, говорилось, что он "худший президент в мире" и заслуживает тюрьмы. Скрипаль прокомментировала: "Мило", - сообщает издание.

Женщина, которая, с ее слов, была в детстве лучшей подругой Скрипаль, описала ее так: "Она замкнутый человек и очень дружелюбный". На вопрос, опасалась ли Скрипаль за свою жизнь или жизнь отца, она ответила: "Я об этом никогда не слышала, но может быть". Собеседница The Times указала на прошлое Скрипаля: "Потому что он раскрыл конфиденциальную информацию из Министерства иностранных дел, где он работал".