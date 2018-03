7 марта 2018 г. Фиона Гамильтон, Дебора Хайнс, Том Парфитт, Фрэнсис Эллиот | The Times MI-5 считает, что бывшего шпиона Сергея Скрипаля пытались убить русские Предполагаемое отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери расследуют как связанную с Россией попытку покушения, сообщает The Times, ссылаясь на источники в британском правительстве. "Источники рассказали, что первые признаки указывают на покушение при поддержке государства, и в этом ключе его рассматривают полиция и контрразведка MI-5. Не исключаются также альтернативные версии: стремление конкурирующей группировки оклеветать Россию и подорвать режим Владимира Путина или личный спор", - передают журналисты. The Times сообщает, что в рамках расследования будут рассмотрены смерть жены Скрипаля Людмилы, скончавшейся от рака в 2012 году, и смерть его 44-летнего сына Александра в Санкт-Петербурге в 2014 году. Предположительно Юлия (дочь. - Прим. ред.) на прошлой неделе приехала из Москвы, чтобы поддержать отца в день рождения Александра 1 марта. В связи с этими событиями возросло давление на Терезу Май, отмечается в статье. Высокопоставленный источник в правительстве сказал изданию, что премьер-министру стоило бы выступить с заявлением, "будем ли мы противостоять России или не станем ничего делать и будем выглядеть слабыми". "Если подтвердится, что за нападением стояла Россия, это будет первый известный случай, когда Кремль попытался убить агента после обмена шпионами. Кроме того, после убийства сына Льва Троцкого в 1937 году во время сталинской "большой чистки", это может оказаться первым случаем мести Москвы детям жертвы", - замечают корреспонденты. Правительственные эксперты, по всей видимости, исключили использование радиоактивных веществ, выдвигаются версии об опиате. Источники сообщили BBC, что Скрипаль находится в реанимации и "дела у него далеко не хороши". "Мы лечим симптомы, а не причину, а это не лучшее направление", - сказали эти люди. Министр иностранных дел Борис Джонсон, выступая в Палате общин, признал, что "тревожный" инцидент напоминает о смерти Александра Литвиненко. "Хотя было бы неправильно предвосхищать итоги расследования, могу заверить Палату общин в том, что в случае появления доказательств государственной причастности к инциденту правительство Ее Величества ответит надлежащим образом и решительно", - заявил он. "Если подтвердится, что инцидент был нападением при поддержке государства, министры окажутся под грузом необходимости первым делом принять к исполнению так называемую "поправку Магнитского", которая позволяет замораживать британские активы нарушителей прав человека. Правительство может также заблокировать импорт сжиженного природного газа", - сообщает The Times. Парламентский комитет по внутренним делам между тем попросили рассмотреть 14 смертей, которые полиция не сочла подозрительными, но которые, возможно, связаны с Россией. Российский МИД назвал безосновательными утверждения о возможной причастности Москвы. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Британии следует сначала расследовать инцидент. Источник: The Times