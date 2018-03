7 марта 2018 г. Редакция | The Times Расследование отравления Упомянув о нескольких возможных объяснениях того, что случилось с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией Скрипаль, госпитализированных в Солсбери, газета The Times в редакционной статье замечает: "Власти будут мыслить открыто, но не могут позволить себе наивность. Если учесть биографию Скрипаля и известную любовь путинского режима к политическим убийствам на иностранной территории, в данном случае самое зловещее объяснение следует счесть правдоподобным". По мнению газеты, если это объяснение подтвердится, от британского правительства потребуется "решительная реакция, которая должна включать карательные персонализированные санкции в отношении всех физических лиц, чья ответственность за это будет выявлена". "Есть основательные резоны, по которым президент Путин мог бы счесть, что убийство человека в положении Скрипаля не стоит неприятностей, которые с этим связаны. Однако, - полагает газета, - Путин проявляет фатальную любовь к поигрыванию мускулами за границей, в основном ради того, чтобы внутри своей страны внушать трепет людям и запугивать их. Было бы глупо исключать это как мотив мести Скрипалю за передачу секретов британской разведке, даже если в итоге обнаружится, что он и его дочь стали жертвами внештатных агентов, чьи связи с Россией можно отрицать - либо они вообще отсутствуют", - говорится в статье. Газета считает, что по делу Скрипаля может понадобиться полномасштабное публичное дознание. "Урок дела Литвиненко в том, что медлить нельзя", - рекомендует газета. "Улики из Солсбери могут привести куда угодно, но, если они приведут в Россию, правительство должно потребовать привлечения виновных к ответственности. Обуздание государств-изгоев - не та работа, которую можно отдавать на аутсорсинг их жертвам", - заключает издание. Источник: The Times