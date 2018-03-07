Американский мессия-популист с правыми взглядами

Стив Бэннон, экс-советник Дональда Трампа, заявил в Цюрихе, куда он прибыл по приглашению главного редактора правоконсервативного издания Weltwoche, о том, что победный марш "движения популизма" уже не остановить. На полях мероприятия под названием Free Speech Summit, организованного выходящим в Цюрихе изданием, он встретился с председателем АдГ Алисе Вайдель, которой "дал несколько советов относительно более эффективной пропаганды", передает Die Welt.

Роджер Кёппель, владелец и главный редактор еженедельной газеты Weltwoche, а также ведущий политик правонационалистской Швейцарской народной партии (SVP), сумел завлечь в этом году особого гостя - "Стива Бэннона, еще несколько месяцев назад являвшегося советником президента Дональда Трампа по идеологическим вопросам". "Многие, - замечает автор публикации Рихард Херцингер, - относились к нему с опаской, воспринимая его как главного идеолога радикального национализма в Белом доме и силой, стоящей за антилиберальным и авторитарным переломом в политике США".

В своем выступлении Бэннон "говорил об одном и том же, повторяя свою мысль в разных вариациях: старые элиты либеральной демократии изжили себя, "движение популизма" не остановить в его продвижении вперед, поскольку самые разные народы Запада - как в Америке, так и в Европе - с нажимом требуют от сторонников глобализации вернуть свой суверенитет", передает автор публикации.

По мнению Бэннона, продолжает журналист, "пламя популизма не только не затухает, оно лишь начинает разгораться".

Недавние выборы в Италии служат ему доказательством того, что "популярность этого движения постоянно нарастает": 70-80% итальянских избирателей проголосовали за партии, выступающие против политического истеблишмента или за евроскептиков.

"После того, как Бэннон был изгнан из Белого дома и вошел в публичный клинч с Трампом из-за своих неуважительных высказываний относительно происходящего в администрации американского президента, а также покинул свой успешный проект, онлайн-издание правого толка Breitbart, он, очевидно, ищет для себя новую роль - роль ментора, мотиватора или даже мессии для европейских правых", - указывает Херцингер. Автор статьи сообщает о том, что после мероприятия в Цюрихе Бэннон встретился с председателем АдГ Вайдель, чтобы дать ей несколько советов о том, как улучшить работу агитационного и пропагандистского аппарата партии.

В своем выступлении Бэннон остановился и на своей "знаменательной" роли в победе Трампа, и на том, что внес значительный вклад в "Брекзит". "По словам американца, британская версия его платформы Breitbart предоставила британскому движению евроскептиков и его хорошему другу Найджелу Фараджу действенные информационные инструменты и вернула голос и уверенность в себе прежде всего рабочему классу Британии", - повествует автор статьи.

Пока неясно, продолжает журналист, станет ли Бэннон "супермэном мировой популистской революции или же после разрыва с Трампом останется человеком вчерашнего дня, пытающимся спастись от окончательного забвения путем восхваления своих прошлых заслуг".

Мир Бэннона, утверждает журналист, поделен на черное и белое. "Критерий, по которому кто-то может быть отнесен на сторону добра, сводится к тому, имеют ли против него что-то традиционные СМИ и пресловутая "глобальная элита". Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана он считает "большим патриотом" и "человеком с убеждениями".

Критических вопросов от публики к выступающему не последовало. "Бэннон, - замечает автор, - тот, кто выступает с проповедями перед теми, кого уже не надо ни в чем убеждать".