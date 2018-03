7 марта 2018 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Америка на свой страх и риск игнорирует Россию Британский историк Саймон Себаг Монтефиоре отметил, что за 300 лет правления Романовых в России "власть была инструментом не просто госуправления, но и выживания", пересказывает обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус. Монтефиоре процитировал Столыпина ("В России опаснее всего проявление слабости") и мадам де Сталь ("Правление в России есть самовластие, ограниченное удавкой"). "Президент Владимир Путин олицетворяет эту российскую параноидальную этику, причем в большей мере, чем когда-либо, - во время своей воинственной речи 1 марта", - говорится в статье. Игнатиус полагает: "Речь явно была сигналом для Вашингтона, но с многослойным смыслом. На первый взгляд, она была призвана устрашить и напугать, но на этом уровне определенно потерпела неудачу. У США имеется колоссальная военная мощь для сдерживания России, в том числе новые вооружения, которые, как минимум, могут потягаться с теми, которые описал Путин". "На более глубинном уровне речь Путина была мольбой о внимании со стороны лидера, который считает, что мстит за унижение своей страны после распада СССР", - продолжает автор. По его мнению, это заслуживает продуманной реакции со стороны США. Обозреватель считает: возобновление диалога России с США - необязательно плохая идея только потому, что ее предлагает Путин. "Израиль, Саудовская Аравия, Япония и Индия - все они ведут с Россией серьезный диалог о ключевых внешнеполитических вопросах, но США этого не делают. Это ошибка, особенно теперь", - говорится в статье. "Это опустошение в российско-американских отношениях - превратное последствие попыток Путина вмешаться в политическую жизнь США и поддержать кандидата, который упорно декларировал, что лидер России - отличный парень, а сам он очень хочет сближения. Как ни парадоксально, избрание президента Трампа превратило диалог с Россией в политический токсин, и контроль вооружений почти исчез из повестки дня США", - пишет издание. "От Путина некуда бежать. Вооруженные силы США будут противостоять вооружениям Путина а-ля "Звезда смерти", но тем временем необходимо, чтобы американская дипломатия открыла более успешные каналы диалога. Игнорировать Россию - возможно, хорошая политическая позиция, но плохой политический курс на практике", - заключает автор. Источник: The Washington Post