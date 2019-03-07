При Путине Сталина снова возводят в культ

"Уже довольно долгое время один из трех ужаснейших палачей человечества снова считается в России примером для подражания и успешным политиком: Иосиф Виссарионович Сталин", - пишет немецкий таблоид Bild.

"За 26 лет своей диктатуры (1927-1953) по указанию Сталина было убито до 20 млн человек", - указывает автор статьи Петер Тиде. А сегодня "в путинской России снова царит культ Сталина".

"Футболки со Сталиным, свитеры со Сталиным, шапки со Сталиным, двойники Сталина, постеры со Сталиным, наклейки со Сталиным, бюсты Сталина - все снова здесь", - отмечает журналист. Сталин в роли успешного руководителя государства снова прочно закрепился и в школьной программе.

Среди тех, кто в начале недели пришел на акцию "Две гвоздики для товарища Сталина", организованную на Красной площади в годовщину его смерти, оказались и "активисты, осознавшие, насколько превозносят Сталина в путинской России". Один из активистов бросил гвоздики в бюст Сталина, прокричав: "Гори в аду, палач народов! Убийца женщин и детей!". "В результате: арест, следственный изолятор", - пишет издание.

"При Путине критика в адрес Сталина снова под запретом. (...) Жертвы Сталина не существуют в официальной истории Кремля. То, что по приказу Сталина убивали казаков, преследовали и переселяли немецкое меньшинство, целенаправленно морили голодом миллионы украинцев и казахов, что в списках тех, кто подлежал изгнанию или убийству, и в ГУЛАГе оказывались церковнослужители, деятели искусства, интеллигенция, ученые, социал-демократы и даже коммунисты, что он позволял своему НКВД создавать в гитлеровских концлагерях собственные лагеря для интернированных, что по его указанию убивали и похищали чеченцев и татар, - всему этому в России по-прежнему не учат", - подчеркивает Тиде.

"Существуют только бессмертные герои сталинского СССР и никаких жертв", - констатирует издание.