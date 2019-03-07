Больше спорта - больше секса: почему у спортивных женщин больше сексуальных партнеров

"Тот, кто регулярно занимается спортом, трудится на благо не только своего организма, но и сексуальной жизни. Согласно новому исследованию, спортивные женщины имеют в жизни больше сексуальных партнеров, чем те, кто менее активны", - сообщает немецкий журнал Focus.

В опросе, проведенном учеными Университетского колледжа Лондона и Университета Англия Раскин, о своих занятиях спортом и сексуальной жизни рассказали 7 тыс. мужчин и женщин.

"В среднем на момент исследования участники имели интимные отношения с десятью различными партнерами. Исключением стали спортивные женщины, которые тренировались как минимум один раз в неделю: вероятность того, что у них было больше десяти сексуальных партнеров, согласно опросу, была на 73% выше, чем у менее активных респондентов", - передает издание.

Такой результат ученые связывают с тем, что спортивные люди отличаются большей социальной активностью. "Например, в тренажерном зале они быстро заводят новые знакомства, и среди единомышленников, конечно, всегда можно найти и потенциального любовника", - говорится в статье.

Еще одной причиной может быть и то, что тренировки поднимают самооценку, что в свою очередь облегчает флирт.

"Таким образом, - резюмирует Focus, - тем, кто хочет увеличить число своих любовников, стоит срочно побороть свою лень".