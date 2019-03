7 марта 2019 г. Марк Беннеттс | The Guardian Россия принимает закон, грозящий 15 днями тюремного заключения за "неуважение" к правительству "Российский парламент одобрил противоречивый закон, который позволяет судам сажать людей в тюрьму за "неуважение" к правительству или государственным чиновникам, включая президента Владимира Путина, - сообщает The Guardian. - Закон, который, по словам критиков, напоминает законодательство советских времен, использовавшееся для борьбы с политическими диссидентами, предусматривает штрафы в размере до 100 тыс. рублей (1155 фунтов) за "непристойные" онлайн-посты, которые демонстрируют "вопиющее неуважение к обществу, стране, официальным государственным символам России, Конституции или властям. Лицам, повторно совершившим правонарушение, могут грозить штрафы, в два раза превышающие эту сумму, или 15 дней тюремного заключения". По словам Александра Верховского, главы московского Центра "Сова", который отслеживает злоупотребления законами по борьбе с экстремизмом, люди могут столкнуться с судебным преследованием за комментарии в интернете или шутки о парламенте, говорится в статье. "Другие выразили обеспокоенность тем, что закон настолько расплывчив, что практически любая критика властей в интернете, включая сатирические мемы, могла быть истолкована как "неуважение", - пишет газета. Издание сообщает, что парламент одобрил и другой закон, позволяющий властям блокировать веб-страницы, на которых публикуются "неуважительные" материалы или "фейковые новости". "Эти законы последовали за тем, как рейтинг доверия к Путину достиг 13-летнего минимума - 33% - в результате крайне непопулярного шага по увеличению пенсионного возраста в стране на пять лет", - подчеркивается в публикации. "Считается, что Путин чрезвычайно чувствителен к предполагаемым оскорблениям", - отмечает The Guardian, напоминая, что "одно из его первых его действий после прихода к власти в 2000 году было нацелено на сатирическое телевизионное шоу под названием "Куклы", которое транслировалось телеканалом НТВ". Источник: The Guardian