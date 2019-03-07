Почему "Макрония" перестала очаровывать

"Роковая ирония: французский президент сейчас проявляет себя наилучшим образом, находясь на переднем крае, смело выступая перед французскими гражданами и депутатами во время "больших дебатов". Однако демонстрируя то, что он знает все обо всем (или почти), Эммануэль Макрон сам подавляет те резервные силы, в которых он остро нуждается", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Париже Ришар Верли.

"Все сказано в книге Патрика Рамбо "Эммануэль великолепный" (издательство Grasset). Там с упоением описаны виконты и маркизы нового макронианского двора", - говорится в статье.

"Непревзойденная харизма, непритворное сопереживание, способность убеждать намного лучше, чем большинство его противников: именно благодаря всем своим качествам Эммануэлю Макрону под натиском шквала "желтых жилетов" удалось перехватить инициативу с помощью "больших национальных дебатов", - отмечает Верли.

"Но что мы видим, когда эти маневры подходят к концу? Сколько бы марафонец из Елисейского дворца ни сбрасывал с себя маску Юпитера перед депутатами, перед лицом французских граждан он остается в ужасном одиночестве. Словно одиночество "лучшего из всех" было - и всегда будет - в нем присутствовать на уровне ДНК", - пишет LeTemps.

"При чтении "Эммануэля великолепного" становится ясно, почему "Макрония" спустя два года после коронации 7 мая 2017 года продолжает оставаться малопривлекательной. Главная неудача этого президента заключается в том, что он не смог привлечь к себе все те таланты, которые ему удалось сначала завоевать благодаря своему стилю и представительности", - считает Верли.

"Нет (пока) главы списка, достойного названия его партии "Вперёд, Республика!" на предстоящих в мае выборах в Европарламент. Нет заслуживающих доверия имен для замены премьер-министра (из правых) Эдуара Филиппа, чтобы открыть вторую фазу пятилетия", - отмечает газета.

"Логика: кому еще захочется сражаться на стороне главнокомандующего, который знает все обо всем? Кто станет лелеять надежды существовать в тени "короля", который имеет ответ на все вопросы и в одиночку воплощает государство перед собраниями мэров, в ходе которых министры первостепенной важности выступают в роли бессловесных статистов?" - задается вопросом автор статьи.

"За один год Макрония осознала, что неопытность, которую она сделала своей главной силой, способна превратиться в огромную слабость", - пишет парламентская журналистка Манон Рескан в своей книге "В великих иллюзиях - Опрос солдат Макронии"(издательство Robert Laffont).

"Таинственная королевская магия рассеялась", - указывает LeTemps.