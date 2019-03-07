Как сотни российских миллионов отмывались через Швейцарию

"С помощью фиктивных сделок по перестрахованию в России присваивались и переводились за границу деньги. Важную роль играла здесь и Швейцария, что следует из имеющейся у издания информации", - пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung .

"Весной 2001 года два россиянина с армянскими корнями договорились о встрече в Москве, - повествует журналист Кристиан Штайнер. - Во время обеда, заказав пельмени, традиционное русское блюдо, находчивый биржевой делец Данил Хачатуров рассказывал своему деловому партнеру Рубену Варданяну о плане, благодаря которому оба они должны были разбогатеть. Хачатуров разузнал о предстоящей приватизации крупнейшей российской страховой компании "Росгосстрах". Он был убежден, что участие в приватизации богатого традициями предприятия, основанного Лениным 95 лет назад, окупится, ведь большой и недорогой портфель недвижимости превращал инвестицию в крайне привлекательное дело. То, что оба россиянина не имели никакого представления о страховании, не играло никакой роли".

"Но свой план Хачатуров не мог осуществить в одиночку. Молодому банкиру нужен был Варданян и его инвестиционная компания "Тройка Диалог" , - поясняет журналист. - Только так у молодого Хачатурова было бы достаточно денег для того, чтобы купить долю. К тому же, Варданян поддерживал отличную связь с Кремлем. Благодаря этим отношениям компания "Тройка Диалог" смогла приобрести контрольный пакет акций одного из крупнейших концернов России".

"Новые владельцы, вероятно, не планировали привести страховую компанию к новому успеху. Хачатурова намного больше привлекали активы страховщика. Только в период с 2013 по 2016 год было, очевидно, присвоено более ста миллионов франков, как подтвердили изданию в компании. После Хачатуров покинул предприятие. Большая часть денег была переведена в кипрские филиалы балтийских псевдоброкеров путем заключения фиктивных сделок по перестрахованию со швейцарскими посредниками. Здесь след теряется, - пишет издание. - Год назад "Росгосстрах" подал в прокуратуру Цюриха заявление о предполагаемом отмывании денег, фальсификации документов и мошенничестве в отношении неустановленных лиц. Однако с тех пор, как заявляет "Росгосстрах", ничего сделано не было. (...) В прокуратуре Цюриха подтвердили, что было начато производство по делу. Промедление там объясняют тем, что из-за "сложности" случая необходимо было запросить дополнительные документы. К тому же еще не решен вопрос о месте рассмотрения дела".

"Росгосстрах" фигурирует и в расследовании OCCRP (Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности), разоблачающем компанию "Тройка Диалог" как кукловода сомнительных финансовых сделок. "Уже с 2008 года на офшорные счета "Тройки Диалог" поступали миллионы долларов. "Росгосстрах" и тогда содействовал фиктивными договорами о перестраховании. (...) Эта тактика, очевидно, оказалась настолько успешной, что применялась и в последующие годы", - указывает Штайнер.

"Страховая компания с помощью швейцарского посредника заключала договоры на перестрахование для клиентских полисов с очень высоким покрытием. "Росгосстрах" платил за это завышенную премию. По данным компании, она примерно в сто раз превышала ту, которую необходимо было заплатить на самом деле. Брокер на небольшую часть денег покупал в Великобритании обычные полисы перестрахования и отправлял их обратно в "Росгосстрах". Так в документах все выглядело чисто, а со стороны больше нельзя было распознать, что деньги были выведены, - пишет издание. - Оставшиеся 99% страховой премии присваивались и отмывались по различным каналам. Вероятно, деньги снова оказывались у "Росгосстраха".

Последующее плохое финансовое состояние компании было связано не только с высоким оттоком средств, но, вероятно, и с тем, что "руководство концерна слишком мало понимало в страховании", продолжает Штайнер. С 2014 года компания испытывала серьезные финансовые трудности и не контролировала расходы. Чтобы избежать конкурсного производства, компания привлекла новых инвесторов. Для того, чтобы резко поменять курс и постепенно передать компанию в руки нового инвестора, холдинга "Открытие", был также приглашен антикризисный менеджер Николаус Фрай. Затем "Росгосстрах" попал в периметр санации "Открытия", говорится в статье.

"Под управлением Фрая "Росгосстрах" вступает в новую эру и собирается вернуть былой блеск. В частности, менеджер всеми средствами пытается вернуть миллионы, которых лишилась страховая компания", - пишет NZZ.