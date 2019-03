7 марта 2019 г. Бернхард Цанд | Der Spiegel Почему миллионы женщин делают ставку на виртуальных любовников "Молодые китаянки уверены в себе, успешны в карьере и независимы в финансах. Многие из них ищут новый тип мужчины и находят спасение в виртуальных отношениях", - пишет немецкий журнал Der Spiegel. "Первая встреча с ее кумиром произошла случайно в одном маленьком супермаркете, - повествует журналист Бернхард Цанд. - Она стояла у стеллажа и потянулась за упаковкой картофельных чипсов, когда ее руки коснулась "красивая теплая ладонь с тонкими пальцами". Она повернулась и увидела его: Чжоу Килуо, 22-летнего блондина ростом 1,76 м, поп-звезду - и именного того мужчину, которого искала". Речь идет о сюжете онлайн-игры Love and Producer, так называемой отомэ-игры, предполагающей построение романтических отношений с виртуальными мужчинами. "Блондин поп-звезда - лишь один из них, - отмечает журналист. - Есть также задумчивый ученый, спецагент и успешный инвестор. Все четверо привлекательны, уверены в себе, внимательны, но существуют только в приложении. Однако они могут писать и отправлять текстовые и голосовые сообщения, о которых мечтают женщины. Они реагируют на текущие события и даже могут позвонить и пригласить на виртуальное свидание. (...) Они нежны и в любом случае более романтичны, чем многое другое в жизни современных китаянок". "Все относительно, - говорит ученый. - Но мое сердце принадлежит тебе абсолютно." "Какие женщины мне нравятся? - спрашивает спецагент. - Я бы сказал, такие, как ты". "Игра, - пишет Цанд, - построена по типу романа, который на данный момент включает в себя 21 главу c 88 беседами. Каждые пару недель появляется новая". "После того, как в конце 2017 года игра вышла в свет, за несколько недель ее скачали более шести миллионов китаянок, - отмечает издание. - Одна из них - 30-летняя Ксяо Бай, лингвист. С тех пор она потратила на игру 200 тыс. юаней, то есть примерно 26 тыс. евро". "13 января, в день рождения одного из четырех героев, его "партнерши" в южнокитайском городе Шэньчжэне подарили ему подарок: световую рекламу стоимостью 39 тыс. долларов", - говорится в статье. Почему же так много образованных, работающих китаянок тратят свое время и деньги на онлайн-игру? "Он напоминает мне о том, что нужно быть дисциплинированной, рано вставать и больше заниматься спортом", - говорит 27-летняя девушка, работающая в одной из IT-компаний Пекина и состоящая в виртуальных отношениях с "инвестором". По словам антрополога Лиу Тингтинг из Квинслендского университета в Австралии, изучающей феномен отомэ-игр в Азии, женщин привлекает то, что в игре можно иметь отношения одновременно с несколькими мужчинами. "В китайской действительности такой возможности нет", - говорит она. "Другой соблазн заключается в том, что отношения с мужчинами еще никогда не были такими легкими и не несущими рисков. Любовь без страданий, отношения без трагического конца - они прекрасны, хотя и виртуальны", - пишет Цанд. "Сегодняшний Китай далек от утверждения Мао Цзэдуна о том, что женщины "держат половину неба". В Коммунистической партии и почти во всех правительственных органах преобладают мужчины, - указывает журналист. - Однако в экономическом и социальном смысле молодые китаянки сегодня занимают лучшую позицию в сравнении со своими предшественницами или ровесницами из других стран с переходной экономикой. Почти половина всех студентов в Китае - женщины. В крупных городах многие из них финансово независимы". "В том, что касается выбора партнера, сегодняшние 20-40-летние китаянки даже имеют некоторое демографическое преимущество. Введенная в конце 1970-х годов и уже отмененная политика "одна семья - один ребенок", а также то обстоятельство, что многие родители раньше хотели иметь сына, а не дочь, привело к тому, что в стране на 33 млн больше мужчин, чем женщин. С точки зрения статистики, выбор у китайских женщин сегодня велик как никогда". "Так как многие из них больше не зависят в финансовом плане от мужчин, женщины среднего класса начинают задумываться о своих притязаниях", - говорит антрополог Лиу Тингтинг. По ее словам, предпочтение по-прежнему отдается успешным мужчинам, однако женщины все больше обращают внимание на социальные способности мужчины, например, на его вкус, образование и чуткость. Эта тенденция наблюдается и в таких играх, как Love and Producer, говорит Лиу". "Поп-культура, как это часто бывает, идет на шаг впереди общественной реальности", - считает исследовательница. "В декабре игра появилась и в либеральном Тайване, - пишет Der Spiegel в заключение. - Спустя несколько дней она и там оказалась на первом месте среди наиболее часто скачиваемых приложений". Источник: Der Spiegel