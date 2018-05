7 мая 2018 г. Кейт Брикеле | The Daily Beast Российский спортсмен, специализирующийся по смешанным боевым искусствам, связан с Трампом, Коэном - и Путиным "Когда раздался звонок, российский боец находился в Чикаго и убивал время вместе со своей свитой за несколько дней до состязаний по смешанным боевым искусствам (MMA)", - повествует журналистка The Daily Beast Кейт Брикеле. "Его искали агенты ФБР. Грозный тяжеловес по прозвищу "Последний император" - любимец российского президента Владимира Путина - Федор Емельяненко провел в Америке всего пять дней до того, как 24 апреля к нему в гостиницу вблизи аэропорта О'Хэр пришли федералы", - говорится в статье. "Лет десять назад Емельяненко был хедлайнером лиги MMA, которую продвигали Дональд Трамп и его личный юрист и специалист по улаживанию проблем Майкл Коэн. После каких-то двух боев лига обанкротилась", - пишет автор. "Теперь Коэн - фигурант крупного расследования федеральных властей. За две недели до встречи с Емельяненко агенты ФБР провели обыски в жилище Коэна в Нью-Йорке, его офисе и гостиничном номере, разыскивая документы, связанные с его платежом порнозвезде Сторми Дэниэлс накануне дня президентских выборов в США. (По некоторым сведениям, на Коэна также "поглядывает" спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий российское вмешательство в выборы 2016 года)", - говорится в статье. Издание сообщает: "Джерри Миллен, менеджер Емельяненко, отказался говорить о том, что спрашивали агенты ФБР у 41-летнего бойца, который спустя четыре дня победил в поединке турнира Bellator за 48 секунд". "Они нам сказали, что придут на бой в субботу, - сказал Миллен об агенте ФБР и переводчике, которые пришли из чикагского управления ФБР и 20 минут беседовали с Емельяненко, а затем вручили ему свои визитные карточки. - Они сказали, что придут в штатском и мы не узнаем, там они или нет". "На вопрос, поддерживает ли Емельяненко какие-то отношения с Коэном, Миллен ответил: "Насколько мне известно, нет", - передает журналистка. Неясно, связан ли интерес ФБР к Емельяненко с расследованиями в отношении Коэна или российского вмешательства в американские выборы. "Но Миллен, который был партнером Трампа на неудачном реалити-шоу с участием Емельяненко, сказал, что легенда MMA все делает по-честному", - пишет Брикеле. "Федор - один из лучших на свете людей, которых я знаю, - добавил Миллен. - Он ни в какой дурацком дерьме не замешан". "Миллен хочет, чтобы на следующий бой Емельяненко осенью пришел президент Трамп. Он надеется, что российский президент тоже выкроит для этого время", - сообщает журналистка. "Это спровоцировало бы бурю, но, если Трамп и Путин хотят встретиться, почему бы не встретиться на поединке у Федора?" - сказал Миллен в интервью изданию. "Федор работает на Путина, - сказал Миллен. - Он очень близок к Путину, он ярый сторонник Путина и, наверно, когда все это закончится, снова станет работать на российское правительство в качестве посла спорта". "Дональд Трамп любит Федора, - добавил менеджер. - Так есть ли лучше место для встречи, чем на следующем мероприятии Bellator?" "Когда его спросили, не являются ли его мечты об обмене мнениями между Путиным и Трампом пустыми разговорами, Миллен ответил: "Если мне удастся это устроить, я это сделаю. По-моему, будет здорово, если Трамп и Путин окажутся "на ринге" вместе ради боя Федора", - говорится в статье. Издание напоминает предысторию: в 2008 году компания Affliction, производящая одежду, создала лигу MMA в противовес турнирам, которые организует Ultimate Fighting Championship (UFC). В мае того года Трамп объявил о партнерстве с Affliction и первом турнире Affliction: Banned, звездой которого должен был стать Емельяненко. "В пресс-релизе Banned Коэн был назван главным операционным директором Affliction Entertainment", - сообщает Брикеле. Правда, бывший вице-президент Affliction MMA Том Атенсио сказал, что несколько раз обедал с Коэном, но тот "на самом деле был юристом Дональда Трампа и не имел никакого отношения к мероприятиям". "На всех трех мероприятиях Affliction Емельяненко был гвоздем программы. Но компания, тратившая колоссальные деньги на раскрутку и зарплаты, обанкротилась незадолго до третьего турнира - Affliction: Trilogy, запланированного на август 2009-го", - говорится в статье. "Емельяненко был стержнем другой неудачной затеи, которую поддерживал Трамп, - реалити-шоу Fighting Fedor", - говорится в статье. В октябре 2008 года Affliction объявила, что начнет съемки, в качестве партнеров упоминались Трамп и M-1 Global. Но съемки так и не начались - из-за внутренних разногласий, как утверждает Миллен. Источник: The Daily Beast