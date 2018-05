7 мая 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Путин: стоит ли ждать обновления? В день очередной инаугурации российского президента западная пресса рассуждает: Путин продолжит наживать врагов во всем мире, заменять нерешенные проблемы новыми и гонять "назойливых мух" Навального? А что будет с амбициозными экономическими планами? Возможно, Кремль задействует Кудрина, но "особой жажды реальных перемен нет", говорят источники. Молодежь, не управляемая по телевизору, наверняка станет его головной болью. Выборы, на которых Владимир Путин получил почти 77% голосов, не были абсолютно чистыми, но его избрали бы и без манипуляций, пишет корреспондент немецкой Tageszeitung Клаус-Хельге Донат. "Путина оставили в Кремле не потому, что он предъявил народу пригодную экономическую программу. Перед выборами таковую, правда, обещали, однако пока ее никто не видел", - отмечает журналист. 65-летнему президенту, который давно превратился в символ, не приходится "набивать себе шишки": модернизация, независимость от энергетического сектора, промышленная политика и новые начинания в образовании - об этом должны позаботиться другие. Но и они этого не делают, потому что избиратели не требуют прогнозов на управляемое будущее, пишет Донат. Сила Путина заключается в формировании гордости, считает журналист. С одной стороны Путин формирует гордость, с другой - неуверенность и слабость. Эта слабость Запада делает из него Пантократора и Вседержителя. При этом ВВП России не превышает ВВП Италии, а последние санкции США грозят нанести более весомый ущерб российской экономике, чем санкции после оккупации Крыма. При этом россияне "не возмущаются, опасаясь, что все станет еще хуже", говорится в статье. "Для Кремля это беспроигрышная игра. (...) Путин не будет ничего предпринимать и во внешней политике. Будь то Солсбери, Украина, Сирия или даже новая зона конфликта. Во внутренней политике эти конфликты отвлекают от скромных социально-экономических результатов", - указывает автор. "Это означает, что и в период следующего мандата оттепель не обозначится. Система Путина зависит от исправно функционирующей конфронтации. В последующие годы будут новые конфликты различной накаленности", - уверен автор. Реорганизовать российскую систему извне невозможно, отмечает немецкий журналист и рекомендует как минимум трезво оценивать Россию и Путина как "опасную проблему для нашей части мира". Британская The Telegraph посвящает редакционную статью инаугурации Путина и прошедшим накануне акциям протеста, организованным Алексеем Навальным. К концу срока "Путин окажется близок к тому, чтобы сравниться с Иосифом Сталиным по многолетнему пребыванию у власти. Русским нравятся жесткие лидеры, и Путин, конечно, старается этому соответствовать", говорится в статье. "Протесты - это скорее гневный крик оппонентов, чем признак нарастающей волны массового недовольства правлением Путина", - констатирует The Telegraph. В Путине "видят того, кто способен возродить национальную гордость и противостоять врагам России. Но, если бы не Путин, врагов у нее, видимо, было бы меньше". Ссылаясь на неназванных информированных официальных лиц, Bloomberg сообщает: "Чтобы поспособствовать восстановлению экономических связей с США и Европой, Путин раздумывает о назначении Алексея Кудрина (экс-министра финансов, которого инвесторы уважают за рыночные реформы во время первого и второго срока Путина) на новый пост". "Но особой жажды реальных перемен нет, сказали эти источники, поскольку усиление напряженности в отношениях с Западом укрепило позиции сторонников самодостаточности и дальнейшего расширения роли госкомпаний и госфинансирования", - пишут журналисты издания. Чтобы создать мощный потенциальный противовес Кудрину, Путин раздумывает повысить до вице-премьера своего советника по экономике Андрея Белоусова - поборника сильной роли государства в экономике, утверждает издание. Возможно, Белоусов станет курировать экономику вместо Игоря Шувалова. Как ожидается, премьер-министр Дмитрий Медведев сохранит свой пост. Ожидается также, что после инаугурации Путин придаст своим экономическим целям официальную форму в указе, прописав "крупное повышение расходов на такие давно пребывавшие в небрежении сферы, как здравоохранение, образование и инфраструктура", говорится в статье. "По словам лиц, знакомых с планами, позднее, вероятно, будут предприняты болезненные шаги, в том числе повышение налогов и пенсионного возраста", - передают журналисты. Для Путина конфронтация с Западом - важный рычаг, с помощью которого он объединяет вокруг себя соотечественников. Однако те кризисы, в которые оказалась втянута Россия, невозможно решить без США и Европы, пишет московский корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс. "В сверкающем золотом Андреевском зале московского Кремля короновали в свое время Александра II, Александра III и Николая II. После развала СССР по распоряжению президента Бориса Ельцина зал был тщательно отреставрирован. Однако первым, кто официально вступил в должность президента на фоне имперских декораций, стал Владимир Путин, и было это 18 лет назад. Теперь ему предстоит править еще 6 лет", - говорится в статье. У многочисленных вызовов, перед которым стоит Путин, есть одна общая тема - "необходимость хоть что-то довести до конца", пишет Ханс. В последние годы, если где-то не получалось добиться цели, он все время создавал новую проблему. Так, за Крымом последовал Донбасс, за Донбассом - Сирия, а за ней - вмешательство в президентские выборы в США, говорится в статье. "И ни одна из этих проблем, - продолжает журналист, - не решается без сотрудничества с США или Европой. (...) В этот тупик Путин завел себя сам". Как все будет выглядеть после 2024 года? Давно слышны голоса тех, кто ратует за бессрочное правление Путина, пишет Ханс. Главный редактор пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян писала в Twitter: "Раньше он был наш Президент, и его можно было поменять. А теперь он наш вождь, и мы его поменять не позволим!" Демонстранты, собравшиеся в субботу почти в сотне российских городов, с этим не согласны, замечает журналист. Принять участие в акции протеста под лозунгом "Он нам не царь" россиян позвал критик Кремля Алексей Навальный. "В акциях приняли участие десятки тысяч человек. По данным независимой группы ОВД-Инфо, были задержаны более 1,6 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние. Нынешние акции напомнили автору о зиме 2011-2012 годов. "Последовавшие за теми событиями судебный процессы, получившие название "Болотное дело", ознаменовали собой переход к репрессиям в отношении гражданского общества в России: десятки участников тех акций протеста либо получили тюремные сроки, либо были вынуждены покинуть страну", - напоминает журналист. "Ситуация может повториться. Однако таким способом настоящих проблем страны не решить", - подытоживает Ханс. Полиция задержала почти 1,6 тыс. человек по всей России в ходе протестных акций оппонентов президента Путина накануне его инаугурации на четвертый срок, сообщает The Times. "В субботу на основном митинге в Москве на демонстрантов набросились казаки в камуфляжных куртках. Лидера оппозиции Алексея Навального полиция скрутила через считанные минуты после того, как он пришел", - передает корреспондент Том Парфитт. "Власти, по-видимому, поддерживали группы мужчин в казачьей одежде или попустительствовали им, чтобы те помогли припугнуть участников демонстрации. На фотографиях видно, как один из них наносит удары нагайкой - традиционным хлыстом", - говорится в статье. Навального отпустили из полицейского участка, предъявив ему обвинения в нарушении правил массовых собраний и в сопротивлении полиции. "Видимо, пришла команда "до инаугурации не сажать", - написал Навальный в Twitter. Amnesty International назвала разгон митингов возмутительным и потребовала провести независимое расследование. Путин отгоняет юных протестующих как назойливых мух, пишет журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Цита Аффентрангер. Впрочем, для красивого праздника инаугурации президента пара тысяч демонстрантов, кричащих, что Путин не их царь, не играет роли, ведь 144 млн безмолвствуют. Тем не менее, в ближайшие годы молодые протестующие, не позволяющие собой командовать, станут головной болью Путина, считает журналистка. Ими Путин уже не может управлять и манипулировать с помощью государственного телевидения. Благодаря смартфонам и соцсетям они открыли для себя окно в другой мир, которое Кремль, судя по блокировке мессенджера Telegram, пытается заколотить гвоздями, отмечает Аффентрангер. Если полиция будет жестоко выступать против молодых людей, Путин рискует тем, что восстанут их родители, которые считаются его верными избирателями, и его триумфально заработанный четвертый президентский срок может закончиться "похмельем", предостерегает журналистка. Также по теме: Какую Россию хочет Владимир Путин? (Le Figaro) Столпы путинской власти (Der Spiegel) Большие стройки несменяемого президента Путина (Le Figaro)