Какую Россию хочет Владимир Путин?

Помириться с Европой или решительно повернуться к Азии: выбор хозяина Кремля, чей новый мандат начинается сегодня, будет иметь ощутимые последствия для Старого Света, поясняет постоянный секретарь Французской академии, историк, политолог, специалист по истории России Элен Каррер д'Анкосс в статье для Le Figaro.

"Инаугурация Путина 7 мая 2018 года, вступающего в свой четвертый и последний мандат президента Российской Федерации, для многих стран Запада, предпочитающих высмеивание здравому размышлению, станет триумфом диктатора, утверждением "демократуры" в России и угрозой, нависшей над соседними странами и даже всем миром", - отмечает автор.

Между тем переизбрание Путина свидетельствует о согласии большинства его сограждан на этот новый мандат, говорится в статье.

"Для российского общества прежде всего важна политическая стабильность, - указывает Каррер д'Анкосс. - Воспоминания о хаосе 1990-х, навязчивая мысль о распаде страны и новые внутренние беспорядки обусловливают поддержку президента. Россияне также считают, что огромная территория, неоднородность населения (более 100 национальностей), три большие религии и бесконечное число культов оправдывают централизованное и даже авторитарное управление, на которое претендует их президент. Более того, стабилизировавшаяся Россия вновь обрела статус сверхдержавы, утраченный ею в 1991 году".

"В политике итог путинских лет правления неоднозначен, - продолжает эксперт. - Оппозиция 2012 года, беспрецедентные митинги не породили настоящих альтернативных сил. Зато украинский кризис, конфронтация с Западом благоприятствовали подъему в обществе и во властных сферах консервативного течения. Об этом свидетельствует патриотический дискурс и определенное отступление в прошлое".

Где находится Путин в этой эволюции? - пишет Каррер д'Анкосс. "В своих речах он, похоже, соглашается с консерваторами, но при этом он множит противоположные сигналы. В течение двух лет президент России открыл органы региональной власти для нового поколения, истинно постсоветского, зачастую чуждого структурам безопасности и скорее связанного с частным сектором. Недавно назначенные региональные губернаторы, носители реальной власти, могут стать "постпутинской сменой". К тому же он назначил в президентскую администрацию такую историческую фигуру либерального движения, как бывший премьер-министр Кириенко", - комментирует автор.

"К сигналам, которые нельзя игнорировать, добавляется ежегодное обращение к двум палатам парламента 3 марта, прозвучавшее как программа предстоящего мандата. Путин объявил о курсе на реформы в либеральном стиле, делая упор на цифровую экономику, расширение свобод и придание большего значения человеческому капиталу", - полагает политолог.

Вторая часть программного выступления 3 марта - о безопасности и международных интересах России - не менее важна. "Как и в мюнхенской речи в 2007 году, Путин утверждает идею о том, что страны Запада - то есть США - не могут претендовать на то, чтобы командовать всем миром", - говорится в статье.

Европейцы, со своей стороны, должны решить, держаться ли им за проамериканскую, антироссийскую позицию, которая обходится в экономике очень дорого, продолжает автор. "Если российско-немецкая торговля по-прежнему процветает и Италия следует тем же курсом, то Франция страдает от сложившейся ситуации. И Путин сумел интерпретировать приглашение президента Макрона в Версаль как сигнал о желании восстановить равновесие российско-европейских отношений", - полагает Каррер д'Анкосс.

На заре нового мандата Путин должен решить, по какому пути он намерен следовать. Внедрить Россию в Европу, сотрудничать с Европой - независимо от сложных отношений с США - или решительно повернуть в сторону Азии и развивать свой евразийский союз. Россия уже завязала тесное партнерство с Китаем, которое слишком часто схематизируют: полтора миллиарда китайцев стремятся к землям русских, которых всего 150 млн и которые не способны заселить свои территории. Реальность иная. Россия не ограничилась китайским партнером, она завязала отношения с Японией, Индией и многими странами Юго-Восточной Азии, напоминает автор.

"Путин способен склониться к такому выбору, поскольку отношения России с бывшими владениями СССР - постсоветским пространством - представляют собой один из величайших провалов или разочарований начала века", - отмечает политолог.

"Потерпев неудачу в создании дружественного постсоветского пространства и даже зоны российского влияния, Россия должна найти такое окружение, которое приняло бы ее желание существовать в статусе великой державы, но со своей спецификой - демократической волей, не порывающей с долгой российской историей и культурой", - считает автор. Лавров представил в сжатом виде эти амбиции, упоминая о "постзападном демократическом и справедливом мировом порядке, когда каждая страна опиралась бы на свой суверенитет". Такие амбиции присутствуют в большинстве развивающихся стран Азии. И у России может возникнуть сильное искушение отдать ей предпочтение. "В этом случае Европа окажется лишена одной своей части - поскольку Россия, прежде всего, является Европой - и будет изолирована от Азии, отныне являющейся центром международной большой игры", - утверждает эксперт.

Будем надеяться, что программа, которую активирует Путин после 7 мая, приведет к примирению России с Европой. Однако его выбор также зависит от сигналов, которые отправят ему европейцы, замечает Каррер д'Анкосс.