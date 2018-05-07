Большие стройки несменяемого президента Путина

Глава Кремля стоит перед лицом ухудшения экономической ситуации, пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль, напоминая, что в понедельник - инаугурация Путина еще на шесть лет президентства.

На этот раз Путин уклонился от проезда по пустынным улицам Москвы до Красной площади в черном лимузине с затемненными стеклами. В 2012 году, когда он формально был премьер-министром, картинка одиночного кортежа вызвала настолько сильное недовольство, что ныне президент предпочел остаться за стенами дворца. Как и шесть лет назад, несколько тысяч митингующих протестовали в субботу по всей стране, а 1,6 тыс. задержаний продемонстрировали, что дорога для Путина не будет полностью свободна, говорится в статье.

Сразу после избрания президента Кремль был обвинен Великобританией и западными странами в финансировании отравления в Лондоне секретного экс-агента Сергея Скрипаля, напоминает автор.

В довершение 6 апреля Вашингтон наложил санкции на 38 российских олигархов и компаний, косвенно виновных во "вмешательстве" в американские выборы, говорится в статье. На таком дипломатическом и экономическом минном поле свобода маневрирования Путина оказывается ограниченной.

Экономическая ситуация, не ставшая объектом каких-либо структурных реформ, сдерживаемая недоверием инвесторов, отсутствием реформ и по-прежнему зависимая от цен на нефть, не позволяет государству финансировать рост посредством бюджетного стимулирования. Большинство аналитиков считают недостижимым ежегодный рост на 4%, недавно намеченный Путиным, передает Авриль.

На фоне отсутствия предвыборной экономической программы возникают противоречивые слухи - то о принятии программы социальных расходов в области образования и здравоохранения, то о мерах ужесточения бюджетной политики с повышением пенсионного возраста. Путин также упомянул о возможном уменьшении военных расходов, пишет корреспондент.

"Самое большое противоречие, жертвой которого станет будущее правительство, - существующий разрыв между ожиданиями общества и горькой реальностью цифр. Люди не ждут чего-то особенного, лишь бы происходящее не отразилось на снижении их личного статуса", - поясняет Алексей Макаркин, заместитель директора Центра политических технологий.

Путин намерен полностью сохранить контроль над своим окружением и потому никак не проявляет свои намерения, отмечает журналист.

После передышки на ЧМ по футболу разразится война за преемственность, прогнозирует политолог Николай Петров.

Столкнувшись с укоренением российской оппозиции в лице ее лидера Алексея Навального, Путин может попытаться еще больше закрутить гайки, полагает Авриль.

"Его предыдущий мандат был консервативным. Предстоящий мандат будет реакционным, по образцу Карла X или Людовика XVIII", - предрекает большой франкофил, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Все же будем учитывать, что Владимир Путин обожает захватывать врасплох, замечает корреспондент.