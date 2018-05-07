Столпы путинской власти

В четвертый раз Владимир Путин приносит присягу в качестве президента России. Он кажется безальтернативным, и этот образ охотно поддерживается пропагандой в государственных СМИ, пишут журналисты немецкого издания Der Spiegel Кристина Хебель и Беньямин Биддер.

На чем же основывается власть Путина и его огромная популярность?

Система власти Путина основывается больше на межличностных отношениях, чем на бюрократической иерархии, полагают авторы. Придя к власти в 2000 году, Путин сформировал вокруг себя неофициальную "сеть" - властную элиту, которую возглавляет он сам. Во внутренний круг власти входят десятки представителей различных групп интересов: это сотрудники органов безопасности, которых называют силовиками, представители экономического либерализма, олигархи и церковные иерархи. "Все они за кулисами борются за влияние, ресурсы и благосклонность Путина. Он форсирует эти процессы, выступает руководителем, вроде политбюро, уравновешивая интересы конкурирующих групп", - отмечают журналисты, называя членами ближнего круга миллиардера Аркадия Ротенберга и главу концерна "Роснефть" Игоря Сечина.

"Важные решения при Путине принимаются в Кремле. Дискуссии, с помощью которых можно было бы оказать влияние на правительство, не предусмотрены, - продолжают журналисты. - Более того: если кто-то всерьез их затеет, рискует выйти из этой системы. Парламент зависит от Кремля. Этот, в сущности, важный орган лишь кивает головой, одобряя законопроекты", - говорится в публикации.

Кремлевский аппарат власти распространяется и на регионы: Путин позаботился о том, чтобы главные должности занимали его верные сторонники. Во главе региональных администраций сидят технократы, которые, как министры, должны регулярно отчитываться перед Путиным. "Государственное телевидение показывает, как Путин опрашивает чиновников в стиле школьного экзамена и раздает им поручения. Путин беспокоится, он устраняет проблемы в стране - вот посыл таких передач", - отмечают журналисты.

Одним из столпов путинской власти Хебель и Биддер считают церковь. "Государство и церковь представляют в России взаимовыгодный альянс, - утверждают журналисты. - Первым, кто осознал важность сильной русской православной Церкви для единства страны после распада СССР был Борис Ельцин. При Путине этот союз стал еще более тесным. Если во времена Советского Союза Церковь находилась в тени, то сейчас она вездесуща".

Церковь получает выгоду от привилегий, которые дает ей государство. Например, она не платит налоги со своих земельных участков и недвижимости, а также с продажи книг, икон и свечей. "С одной стороны, Церковь считает себя бастионом против влияния извне, она поддерживает Кремль, например, одобряя аннексию Крыма. С другой стороны, РПЦ считает себя хранительницей российских ценностей. Церковь сильно расширила свое влияние в обществе". При этом государство не церемонится с критиками Церкви, отмечают журналисты: так, выступление панк-группы Pussy Riot в Храме Христа Спасителя, которое в Европе расценили бы как нарушение общественного порядка, закончилось для трех участниц тюремным сроком.

Авторы обращаются также к теме российских СМИ, заявляя, что в стране не существует ни одного независимого от государства, оппозиционного всероссийского телеканала. "С тех пор как к власти пришел Путин, Кремль уничтожил частные концерны медийных олигархов и насильственно приобщил их каналы к господствующей идеологии. Государственное телевидение доминирует на медиаландшафте и является главным инструментом пропаганды Кремля", - уверены Хебель и Биддер.

Под контролем государства находится и радио, немногочисленные оппозиционные СМИ, такие как телеканал "Дождь" и радио "Эхо Москвы", ощущают прессинг. То же самое касается оппозиционных газет и интернет-порталов. Затруднительными являются расследования о президенте, правительстве и патриархе. К тому же, начиная с третьего президентского срока Путина в 2012 году, многочисленные законы ограничивают свободу журналистов: например, существуют так называемый "закон Лугового", согласно которому доступ к СМИ может быть заблокирован во внесудебном порядке, а также закон об "иностранных агентах", говорится далее.

"Оппозиция в России приветствуется лишь тогда, когда она действует в заданных Кремлем рамках. Это исключает критику в адрес Путина. Это касается всех трех оппозиционных партий в парламенте: КПРФ, националистической ЛДПР и партии "Справедливая Россия". Все остальные партии, не склоняющиеся перед превосходством Кремля, находятся на периферии", - говорится в статье. Мешает этой системе Алексей Навальный, который выглядит опасным в глазах Кремля.

Общественная свобода в России сокращается. Особенно в третий президентский срок Путина масштабно увеличилось давление на гражданское общество, что, в частности, заметно по обращению с неправительственными организациями. Личная инициатива возможна лишь в рамках системы власти, то есть в узких границах.

Обращаясь к теме российской экономики, Биддер и Хебель отмечают, что, вступив в должность в 2000 году, Путин обещал провести экономические реформы, однако "с годами рвение к реформам ослабело, возросло влияние спецслужб, участие госкомпаний в экономике увеличилось, согласно оценкам, до 65%". Хотя Путину удалось сдержать обещание постепенно улучшать финансовое положение всех российских граждан, однако после присоединения Крыма и падения цен на нефть в 2014 году все меньше россиян верят в рост благосостояния. Впервые за все время правления Путина снова растет количество бедных. В течение двух лет доходы россиян упали почти на 30%, говорится в статье.

Долгие годы Путин привлекал людей в первую очередь экономическим подъемом и социальным развитием страны. Однако теперь, когда ситуация усложнилась, одной из главных тем президента стал милитаризм. "Он сделал Россию сильной в военном плане; он защищает Россию от всех внешних угроз; он возвращает нации гордость" - вот послание, которое адресует людям Путин - верховный главнокомандующий.

В отношениях с Западом Путин, продолжают журналисты, регулярно требует общения на равных, особенно от США. Однако отношения с Америкой сегодня плохи как никогда. Они не были хорошими и при Обаме, которого Путин обвинял в повсеместном вмешательстве, например на Украине, которую он считает российской зоной влияния. При Дональде Трампе, который относится к Путину по крайней мере с уважением, отношения, тем не менее, не продвигаются - слишком весомыми являются обвинения во вмешательстве Москвы в предвыборную кампанию США, говорится в статье.

Недоверие к Москве велико и среди стран ЕС, ведь они замечают, как Москва ложными утверждениями пытается посеять беспокойство в европейских странах; например, во время предвыборной кампании во Франции Эммануэль Макрон почувствовал себя дискредитированным российскими пропагандистскими каналами Russia Today и Sputnik.

После аннексии Крыма в 2014 году и в свете войны в Донбассе Россия в значительной степени изолирована. Запад вводит против России санкции, и она все больше поворачивается в сторону Азии и Китая. К тому же политическое положение изменило вмешательство России в сирийский конфликт - благодаря ему Россия снова вовлечена в международную политику, пишут журналисты.