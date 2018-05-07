Что будет с Медведевым?

У нынешнего премьер-министра есть серьезный соперник в лице экс-министра финансов Алексея Кудрина. Он, замечает обозреватель Sueddeutsche Zeitung Франк Нингуйзен, входит в круг доверенных лиц Владимира Путина.

На главу российского правительства Дмитрия Медведева, пишет журналист, возлагались надежды не только Западом, но и многими россиянами. От него ждали модернизации и демократизации страны, а также повышения ее конкурентоспособности. "Это было в то время, когда Медведев был главой Кремля. Сегодня, в качестве премьер-министра, он ответствует за все те незначительные достижения, неудачи и промахи, которые сопутствуют рутинной и с трудом продвигаемой вперед политике. Одиночные трофеи достаются Путину", - констатирует Нингуйзен. Как результат - лишь 10,7% россиян, согласно опросам государственного ВЦИОМа, доверяют премьеру. В эти дни речь идет и о его судьбе, говорится в статье.

"После инаугурации Путина (...), согласно Конституции, российское правительство должно быть распущено, а затем сформировано снова. С большой долей вероятности можно предполагать, что Медведев сохранит за собой свою нынешнюю должность, однако не исключено, что впредь он не будет чувствовать себя столь же комфортно в премьерском кресле", - замечает журналист. Как пишут российские СМИ, вполне вероятно, что одну из значимых позиций в новом правительстве или администрации президента займет серьезный конкурент Медведева Алексей Кудрин, тем самым сократив властные полномочия самого премьера".

В свое время, как напоминает автор, Кудрин покинул правительство со словами, что не хочет быть министром под началом Медведева. Как отмечает Нингуйзен, "в последние годы Медведев проявил себя как лояльный, но не способный на решительные реформы глава правительства. (...) Его позиция редко была чем-то большим, чем эхом слов президента. Кудрин, со своей стороны, всегда незавуалированно предупреждал о последствиях высоких трат на военные нужды, низкой готовности проводить реформы, зависимости от экспорта энергоресурсов, конфронтации с Западом и от гонки вооружений. Он уверен: Россия не может себе позволить плохих отношений с Западом".

"В Москве все более упорно распространяющиеся слухи о назначении Кудрина на влиятельную должность трактуются как указание на то, что при помощи придерживающегося умеренных позиций Кудрина Кремль хочет сигнализировать Западу о желании пойти на компромисс", - говорится в статье.

"Россия (...) стоит на пороге непростых времен. Показатели экономики, оправившейся от рецессии, все еще находятся на низком уровне, реальные доходы граждан упали". Нужно что-то делать, в том числе прибегать к непопулярным шагам. "Кудрин знает, что именно. Он считает необходимым повысить налоги (...) и пенсионный возраст. Медведев, который недавно встречался с Кудриным, теперь тоже может себе это представить", - пишет в заключение автор.