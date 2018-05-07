В чем проявляется слабость Путина

Для президента Путина конфронтация с Западом становится важным рычагом, с помощью которого он объединяет вокруг себя соотечественников. Однако те кризисы, в которые оказалась втянута Россия, невозможно решить без США и Европы, пишет московский корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

"В сверкающем золотом Андреевском зале московского Кремля короновали в свое время Александра II, Александра III и Николая II. После развала СССР по распоряжению президента Бориса Ельцина зал был тщательно отреставрирован. Однако первым, кто официально вступил в должность президента на фоне имперских декораций, стал Владимир Путин, и было это 18 лет назад. Теперь ему предстоит править еще 6 лет. Дольше у руля в Кремле находился лишь Иосиф Сталин", - отмечает журналист.

У многочисленных вызовов, перед которым стоит Путин в начале нового президентского срока, есть одна общая тема - "необходимость хоть что-то довести до конца", пишет Ханс.

"Эта слабость самого влиятельного - по версии журнала Time - человека в мире проявляется в последние годы в том, что он, если где-то не получалось добиться цели, все время создавал проблему. Так, за Крымом последовал Донбасс, за Донбассом - Сирия, а за ней - вмешательство в президентские выборы в США. Новым витком этой закручивающейся спирали изоляции стал скандал вокруг отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля", - говорится в статье.

"И ни одна из этих проблем, - продолжает журналист, - не решается без сотрудничества с США или Европой. При этом конфронтация с Западом в последнее время была важнейшим рычагом, помогавшим объединять вокруг своего лидера народ с его падающим уровнем жизни. В этот тупик Путин завел себя сам".

"Самым большим проектом нового президентского мандата Путина, который он должен довести до конца, - считает автор материала, - становится его наследие".

"Начиная с этого понедельника встает вопрос, как все будет выглядеть после 2024 года. Давно слышны голоса тех, кто ратует за бессрочное правление Путина. Ведомая эйфорией по поводу результатов выборов и негодованием в адрес Запада с его критикой главный редактор пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян упрямо писала в Twitter: "Раньше он был наш Президент, и его можно было поменять. А теперь он наш вождь, и мы его поменять не позволим!"

Демонстранты, собравшиеся в субботу почти в сотне российских городов, с этим не согласны, замечает журналист. Принять участие в акции протеста под лозунгом "Он нам не царь" россиян позвал критик Кремля Алексей Навальный. "В акциях приняли участие десятки тысяч человек, несмотря на то, что они не были одобрены властями, а соратники Навального под различными предлогами задерживались еще за несколько дней до объявленной даты". На митинге в Москве был задержан и сам оппозиционер, однако позднее его выпустили. По данным независимой группы ОВД-Инфо, в ходе протестов были задержаны более 1,6 тыс. человек, в том числе несовершеннолетние.

Нынешние акции напомнили автору статьи о событиях зимы 2011-2012 годов, когда россияне вышли на улицы, выражая протест против рокировки между Путиным и Медведевым: и тогда накануне инаугурации имели место столкновения между полицией и демонстрантами на Болотной площади. "Последовавшие за теми событиями судебный процессы, получившие название "Болотное дело", ознаменовали собой переход к репрессиям в отношении гражданского общества в России: десятки участников тех акций протеста либо получили тюремные сроки, либо были вынуждены покинуть страну".

"Ситуация может повториться. Однако таким способом настоящих проблем страны не решить", - пишет Ханс.