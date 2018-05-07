Головная боль Путина

Путин отгоняет юных протестующих как назойливых мух, пишет журналистка швейцарского издания Tages-Anzeiger Цита Аффентрангер. Для красивого праздника инаугурации президента пара тысяч демонстрантов, кричащих, что Путин не их царь, не играет роли, ведь 144 млн безмолвствуют.

Тем не менее, в ближайшие годы молодые протестующие, не позволяющие собой командовать, станут головной болью Путина, считает журналистка. Ими Путин уже не может управлять и манипулировать с помощью государственного телевидения. Благодаря смартфонам и соцсетям они открыли для себя окно в другой мир, которое Кремль, судя по блокировке мессенджера Telegram, пытается заколотить гвоздями, отмечает Аффентрангер.

Однако это не так просто. Если полиция будет с большой жестокостью выступать против молодых людей, Путин рискует тем, что восстанут их родители, которые считаются его верными избирателями. Если Путин притронется к "детям страны", его триумфально заработанный четвертый президентский срок может закончиться "похмельем", заключает журналистка.