Четверть века Путина

Выборы, на которых Владимир Путин получил почти 77% голосов, не были абсолютно чистыми, не обошлось без давления и принуждения со стороны властей, отвечавших за выборы. Однако Путина избрали бы на четвертый срок и без манипуляций, пишет корреспондент Tageszeitung Клаус-Хельге Донат.

"Путина оставили в Кремле не потому, что он предъявил народу пригодную экономическую программу. Перед выборами таковую, правда, обещали, однако пока ее никто не видел. Да и вряд ли кто-то ее требует", - отмечает журналист.

65-летнему президенту, который давно превратился в символ, не приходится "набивать себе шишки" в политике: модернизация, независимость от энергетического сектора, промышленная политика и новые начинания в образовании - это вещи, о которых в лучшем случае должны позаботиться другие. Но и они этого не делают, потому что избиратели не требуют прогнозов на управляемое будущее, пишет Донат.

Сила Владимира Путина заключается в формировании гордости, считает журналист. С одной стороны Путин формирует гордость, с другой - неуверенность и слабость. Эта слабость Запада делает из него Пантократора и Вседержителя. При этом ВВП России не превышает ВВП Италии и весьма спорно, удастся ли Москве снова добиться значительного роста. Последние санкции США грозят нанести более весомый ущерб российской экономике, чем санкции после оккупации Крыма. Хотя финансовые дела населения ухудшаются, люди не возмущаются, опасаясь, что все станет еще хуже, говорится в статье.

"Для Кремля это беспроигрышная игра. Ему нечего терять. Поэтому Путин не будет ничего предпринимать и во внешней политике. Будь то Солсбери, Украина, Сирия или даже новая зона конфликта. Во внутренней политике эти конфликты отвлекают от скромных социально-экономических результатов", - указывает автор. "Это означает, что и в период следующего мандата оттепель не обозначится. Система Путина зависит от исправно функционирующей конфронтации. В последующие годы будут новые конфликты различной накаленности", - уверен автор.

"Путинская Россия является авторитарной системой, как почти все предыдущие режимы в России. Если она станет открытой, она подвергнет себя риску потерять доступ к обществу и внешнеполитический потенциал давления", - добавляет журналист.

Реорганизовать российскую систему извне невозможно. "Поэтому в качестве меры, способствующей мирному сосуществованию, следует оценивать Россию и Путина так, как есть: они являются опасной проблемой для нашей части мира", - заключает Донат.