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7 мая 2018 г.
7 мая 2018 г.

Редакция | Daily Telegraph

В России любят жестких лидеров, поэтому Путин и продержался так долго

Британская The Telegraph посвящает редакционную статью инаугурации Владимира Путина и прошедшим накануне акциям протеста, организованным Алексеем Навальным.

Лидер оппозиции сравнил Путина с царем, хотя, отмечает издание, у российской царской семьи гарантий сохранения власти было меньше. "Оставшись на посту до конца срока, Путин окажется близок к тому, чтобы сравниться с Иосифом Сталиным по многолетнему пребыванию у власти. Русским нравятся жесткие лидеры, и Путин, конечно, старается этому соответствовать", - говорится в статье.

"Протесты - это скорее гневный крик оппонентов, чем признак нарастающей волны массового недовольства правлением Путина, - пишет The Telegraph. - Выборы, может, и не были честными, но он по-прежнему популярен у народа: в нем видят того, кто способен возродить национальную гордость и противостоять врагам России. Но, если бы не Путин, врагов у нее, видимо, было бы меньше".

Источник: Daily Telegraph


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