7 мая 2018 г. Том Парфитт | The Times Норильск испытывает неловкость из-за своего прошлого, когда он был частью сети сталинских лагерей "Корни Норильска, связанные с ГУЛАГом, - объект правдоискательства, сожаления и досады для тех, кто там живет", - пишет корреспондент The Times Том Парфитт, поясняя, что это город, расположенный на российском Крайнем Севере "Пиарщики, работающие на "Норникель", говорят, что компании нечего скрывать, но их раздражает, что в материалах иностранных СМИ о компании часто упоминается ее история, связанная с лагерями", - пишет автор. "Почему так не обходятся с Hugo Boss?" - спрашивают пиарщики. Журналист напоминает, что эта немецкая компания в свое время шила военную форму для нацистов. В городском музее есть большая экспозиция о геологе Николае Урванцеве, открывшем месторождения медно-никелевой руды в районе будущего Норильска. "Лишь маленькая фотография и текст на несколько строк напоминают о том факте, что позднее он попал в Норильлаг по сфабрикованным обвинениям во "вредительстве", - пишет Парфитт. "В Норильске есть несколько мемориалов погибшим в ГУЛАГе, в том числе комплекс "Норильская Голгофа" у подножия холма. Они посвящены памяти жертв, отправленных сюда во время Второй мировой войны из Польши, стран Балтии и других мест. Некоторые были партизанами, сопротивлявшимися советской оккупации (так в оригинале. - Прим. ред.)", - говорится в статье. "Экскурсовод и историк Лариса Стрючкова говорит, что это мемориалы в память "о наших врагах", ей не нравятся формулировки на некоторых табличках. На одной Норильлаг назван концентрационным лагерем, но он был не настолько ужасным, по ее словам", - пишет автор. Парфитт также приводит слова Елизаветы Обст, руководительницы организации, которая печется о жертвах сталинских репрессий и их детях: "Она говорит, что благодарна "Норникелю" за то, что компания отправляет членов ее организации в поездки за границу и по России, но ей не нравятся утверждения, что жертвы, чья память увековечена на "Голгофе", не заслуживают сочувствия ввиду своей национальности". "Но не думайте, будто я недолюбливаю Путина, потому что он служил в КГБ, - добавляет она. - Он замечательный человек". Источник: The Times