7 мая 2018 г. Том Парфитт | The Times Владимир Путин нам не царь, заявляют протестующие российским властям Полиция задержала почти 1,6 тыс. человек по всей России в ходе протестных акций оппонентов президента Путина накануне его инаугурации на четвертый срок, сообщает The Times. "В субботу на основном митинге в Москве на демонстрантов набросились казаки в камуфляжных куртках. Лидера оппозиции Алексея Навального полиция скрутила через считанные минуты после того, как он пришел", - передает корреспондент Том Парфитт. "Власти, по-видимому, поддерживали группы мужчин в казачьей одежде или попустительствовали им, чтобы те помогли припугнуть участников демонстрации. На фотографиях видно, как один из них наносит удары нагайкой - традиционным хлыстом", - говорится в статье. Навального отпустили из полицейского участка, предъявив ему обвинения в нарушении правил массовых собраний и в сопротивлении полиции. "Видимо, пришла команда "до инаугурации не сажать", - написал Навальный в Twitter. "В субботу протесты под лозунгом "Он нам не царь" прошли в десятках городов и мегаполисов по всей стране", - пишет The Times. "Среди тех, кого полиция, часто применявшая дубинки, выхватывала из толпы, были дети, в том числе 13-летний мальчик", - добавляет корреспондент. Amnesty International назвала разгон митингов возмутительным и потребовала провести независимое расследование. Замдиректора организации по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев заявил: "Российские власти снова отказались согласовывать протестные митинги, а затем под предлогом этого запрета разогнали собравшихся в Москве и других городах. Но что еще хуже, так это тотальное бездействие полицейских, позволивших неизвестным людям избивать протестующих в Москве". Источник: The Times