7 мая 2018 г. Марк Бридж | The Times Суровая правда: улыбка вас старит "Ложное убеждение, что мы выглядим моложе, когда улыбаемся, заставляет миллионы пользователей выкладывать в соцсети фото, на которых они выглядят старше своих лет", - пересказывает журналист The Times Марк Бридж выводы канадских и израильских ученых. "40 участников эксперимента должны были угадать возраст 35 мужчин и 35 женщин по фотографиям их лиц. На одних фото люди улыбались, на других выражение лиц было нейтральным. Оказалось, что участники "прибавили" улыбавшимся людям в среднем год. И все же после эксперимента большинство участников заявили, что улыбка помогает выглядеть моложе", - говорится в статье, основанной на публикации в апрельском номере научного журнала Psychonomic Bulletin and Review. Исследователи пояснили: когда человек улыбается, он выглядит значительно старше, потому что видны морщины вокруг глаз. "Правда, это противоречит результатам исследования от 2011 года, опубликованного в Psychology and Aging: тогда участники, угадывая возраст улыбающихся людей, сочли, что они на два года моложе, чем те же люди, запечатленные на фото с другими выражениями лиц", - говорится в статье. Источник: The Times