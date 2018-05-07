Зампредседателя СДПГ: "Антироссийские санкции не достигли своей цели"

Зампредседателя СДПГ Мануэла Швезиг призывает к большей готовности к диалогу с Россией. Германия должна взять на себя роль того, кто помогает наводить мосты. В интервью Die Welt политик говорит о том, что свой вклад в общее дело должна внести и Россия.

"Я считаю, что и немецкая, и российская стороны заинтересованы в отмене обоюдных санкций", - подчеркивает премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания в интервью Die Welt. Москва и Берлин должны делать шаги навстречу другу, считает она.

"Спустя четыре года с момента введения экономических санкций мы вынуждены констатировать: они не достигли поставленной перед ними цели", - замечает собеседница Die Welt.

По словам Швезиг, в Мекленбурге-Передней Померании санкции ударяют в первую очередь по сельскому хозяйству. В этой связи она указывает на то, что идею об отмене антироссийских санкций поддерживают представители различных партий в Восточной Германии: "Отмену антироссийских санкций поддерживает, например, мой коллега из Саксонии-Ангальт Райнер Хазелофф (ХДС)".

Комментируя свою критику в адрес главы МИД ФРГ Хайко Мааса и его позиции в отношении России, Швезиг подчеркнула, что Маас и она едины во мнении, что диалог с Россией должен быть сохранен. "Существуют различные нюансы в оценке того, что следует выводить на передний план: критику или диалог".

По словам Швезиг, "не только жители Восточной Германии, но и значительная часть всех жителей страны" хотят диалога с Россией.

"Вилли Брандт, Гельмут Шмидт и Гельмут Коль говорили и с Москвой, и с Восточным Берлином, при этом аргументированно критикуя и ГДР, и СССР. В конце концов политика разрядки внесла значительный вклад в то, что сегодня мы живем в объединенной Германии", - заявила в заключение политик.