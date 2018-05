7 мая 2018 г. Дипа Ситараман, Байрон Тау | The Wall Street Journal Демократы из Палаты представителей планируют опубликовать три тысячи связанных с Россией рекламных объявлений на Facebook Демократы из комитета по разведке в Палате представителей готовятся обнародовать три тысячи рекламных объявлений на Facebook, связанных с Россией, сообщили The Wall Street Journal осведомленные источники. Объявления, которые Facebook идентифицировал как купленные прокремлевским "Агентством интернет-исследований", могут быть опубликованы на этой неделе. "Однако, по словам источников, срок может сместиться на следующую неделю или позже, поскольку Facebook и демократы спорят по поводу того, какой объем информации о пользователях, которые лайкали, шерили и комментировали объявления, следует засекретить", - информирует издание. По данным источников, будут продемонстрированы изображения из объявлений, группы, на которые те были нацелены, стоимость объявлений и количество просмотревших их пользователей Facebook. "Мы непрерывно ведем дискуссию с Facebook и надеемся, что в течение нескольких дней у нас будут окончательно отредактированные объявления. Как только мы их получим, мы намерены поделиться ими с общественностью", - заявил ведущий демократ комитета по разведке Адам Шифф. "Дискуссии о публикации рекламы начались спустя несколько недель после того, как республиканцы из этого комитета завершили свое расследование действий России во время выборов в 2016 году, - отмечается в статье. - В отчете были сделаны выводы о том, что признаков сговора между кампанией Трампа и Россией не было, и это разозлило демократов, заявивших, что расследование далеко не закончено". В сентябре Facebook выявил 470 аккаунтов, связанных с "Агентством интернет-исследований", которое за двухлетний период оплатило три тысячи рекламных объявлений, напоминает WSJ. Компания на тот момент не опубликовала объявления и передала их Конгрессу, который предоставил в распоряжение общественности менее 50 из них. Источник: The Wall Street Journal