7 мая 2018 г. Шелби Холлидей, Роб Барри | The Wall Street Journal Соцсети сообщают не все, что знают о российском вмешательстве Крупным американским технологическим компаниям еще предстоит открыть общественности все подробности о деятельности российских троллей, пишет The Wall Street Journal. Спустя полгода после того, как компании - владельцы соцсетей на слушаниях в Конгрессе согласились сотрудничать с законодателями, расследующими попытки России вмешаться в американскую политику, многие подробности не разглашаются, отмечают журналисты Шелби Холлидей и Роб Барри. "Мы знаем, что что-то случилось, но общество не знает что", - сказал WSJ бывший агент ФБР Клинт Уоттс, сейчас занимающийся отслеживанием российской пропаганды. Компании заявляют, что по большей части удалили из интернета российский контент. "Facebook создал инструмент, позволяющий пользователям узнать, ставили ли они лайки или подписывались на аккаунты, поддерживаемые российскими троллями, - говорится в статье. - Twitter уведомил более миллиона пользователей, которые взаимодействовали со связанными с Кремлем страницами. Компании - владельцы соцсетей заявили, что также передали массу информации властям". "Однако, по словам экспертов-юристов, обнародование подробностей чревато рисками нарушения конфиденциальности и правовыми проблемами - отчасти потому, что в действия России оказались втянуты многие простые американцы, - передают авторы статьи. - Если компании ошибочно объявляют о связях аккаунтов с Россией, против них также могут быть поданы иски о клевете, добавили эксперты". "Личные данные многих связанных с Россией аккаунтов общественности по-прежнему неизвестны, - подчеркивает WSJ. - Twitter заявил, что выявил более 50 тыс. "связанных с Россией" учетных записей, но раскрыты имена менее чем 3 тыс. Facebook сообщил, что удалил 470 аккаунтов российских троллей, но Конгресс перечислил только два десятка. Google не стал публично разоблачать какие-либо связанные с Россией каналы, которые, по данным компании, запостили на YouTube 1108 видеороликов". "Хотя инструмент Facebook показывает пользователям, если они ставили лайки или подписывались на поддерживаемые Россией страницы на Facebook или аккаунты в Instagram, он, как стало известно WSJ, не учитывает другие формы взаимодействия, такие как добавление в друзья и отправка сообщений, а также информацию о 180 фейковых профилях, созданных фабрикой троллей", - сообщает издание. К примеру, пишет WSJ, инструмент ничего не показывает о якобы темнокожей активистке Эрике Диксон, которая с помощью Facebook раскручивала страницы и группы, которые, как считают следователи, контролируются Россией. Ограниченные возможности инструмента оставляют "общественность в неведении относительно того, через какие именно аккаунты на них воздействовали", считает Джонатан Олбрайт, директор отдела исследований Центра цифровой журналистики в Колумбийском университете. Источник: The Wall Street Journal