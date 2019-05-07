Катастрофа "Аэрофлота": насколько опасно летать в России?

"В результате аварийной посадки самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Москве погиб 41 человек. Это не единственный случай в российской авиации", - указывает немецкое издание Handelsblatt.

"Список авиакатастроф в России длинный, - отмечает журналист Андре Баллен. - В феврале 2018 года в Подмосковье разбился АН-148 (71 погибший), в 2016 году произошло сразу две крупных катастрофы. В марте в Ростове-на-Дону разбился Boeing 737 (62 погибших), в декабре в Сочи вскоре после взлета потерпел крушение Ту-154 российской армии. На борту было 92 человека (...) В 2015 году террористы взорвали над Синаем аэробус российской авиакомпании (224 погибших). В 2014 году в результате столкновения самолета Falcon 50 со снегоуборочной машиной на взлетной полосе в московском Внуково погиб глава компании Total Кристоф де Маржери. В 2013 году беда настигла Boeing татарской авиалинии в Казани (44 погибших), а в 2012 году произошла целая серия авиакатастроф с крупными самолетами: в Тюмени при аварийной посадке погибли 43 пассажира, в декабре во Внуково разбился Ту-204, который, к счастью, был почти пустой (5 погибших). В том же году крушение впервые потерпел и "суперджет", который разбился во время демонстрационного полета для азиатских авиалиний с 45 пассажирами на борту. (...) Кроме того, за это время крушение потерпели около 150 малогабаритных самолетов и вертолетов".

"Статистически опасность стать жертвой катастрофы при совершении перелета на российском самолете значительно выше, чем в остальных странах мира, - указывает издание. - Причины катастроф различны. Так, России до сих пор приходится бороться с высоким уровнем террористической опасности, несмотря на то, что после двойного теракта, совершенного в 2004 году чеченскими смертницами на вылетавших из Домодедово самолетах (всего 90 погибших), были значительно усилены правила безопасности в аэропортах".

"По данным следственных органов, наиболее частой причиной катастроф являются ошибки пилотов. (...) Образование, но больше заработная плата и нагрузка пилотов действительно вызывают вопросы. Многие российские авиакомпании летают вплотную над финансовой пропастью, что сказывается на техобслуживании самолетов и, конечно, на условиях работы экипажа", - подчеркивает Баллен.

"Все профессионалы либо уже нашли работу за рубежом, либо сделают это в ближайшие годы", - приводит журналист слова Юрия Сытника, члена комиссии при президенте РФ по вопросам развития авиации. Правда, катастрофу в Шереметьево он связал с плохими характеристиками самого самолета. "Машина - негодная. Пассажиры! Откройте глаза и прекратите покупать билеты на Superjet", - заявил Сытник.

"Российское министерство транспорта, в свою очередь, не видит повода изымать SSJ-100 из эксплуатации, - отмечает Handelsblatt. - Не удивительно: ведь в случае с этим самолетом речь идет и о репутации".

SSJ-100 - первый российский пассажирский самолет в постсоветской истории. Он был введен в эксплуатацию в 2011 году и должен был составить конкуренцию самолетам семейства Airbus A320 и Boeing 737. На сегодняшний день было изготовлено 186 машин, продавались они преимущественно российским авиакомпаниям, говорится в статье.

При этом в прошлом у этого самолета то и дело возникали мелкие технические проблемы, прежде всего с двигателями, отмечает Баллен. Так, мексиканская авиакомпания Interjet, которая является крупнейшим заграничным покупателем данных самолетов (22 машины), на протяжении нескольких месяцев ведет спор с производителем из-за многочисленных неисправностей, требующих ремонта. Технически исправны лишь 7 "суперджетов", указывает издание.

"Согласно статистике, из-за многочисленных простоев и длительного техобслуживания средний налет SSJ-100 в сутки составляет только 3,3 часов, в то время как у конкурентов от Boeing и Airbus - почти 10 часов", - подчеркивает автор статьи.

"Репутация "суперджета" - серьезная обуза для планов российской авиации, - констатирует Баллен. - Ведь следующий проект, восхваляемый Москвой МС-21, представляет собой нечто вроде большого брата "суперджета".