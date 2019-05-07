Москва защищает российский самолет Sukhoi Superjet 100, несмотря на недавнюю катастрофу

"Министр транспорта России Евгений Дитрих "не видит оснований для приостановки полетов самолетов SSJ100" после катастрофы, в результате которой погиб 41 человек на рейсе SU1492 Москва-Мурманск, выполняемом российской компанией "Аэрофлот". В то же время социальные сети открыли интенсивный огонь по первому гражданскому самолету постсоветского периода, который должен был символизировать возвращение России в круг авиационных держав. Хорошо известно, что правительство оказывает сильное давление на российские компании, чтобы они покупали именно этот самолет, а не самолет иностранного конкурента. Конфликт интересов и тенденция близких к власти СМИ фильтровать информацию о трагедии еще больше усилили недоверие к самолету", - пишет журналист Эммануэль Гриншпан в Le Figaro.

"Расследование пока находится в зачаточном состоянии, и еще слишком рано обвинять в воскресной катастрофе конструкцию SSJ 100, утверждает Борис Рыбак, независимый эксперт по гражданской авиации. "Все сертифицированные самолеты, такие как Sukhoi Superjet 100, считаются абсолютно безопасными. Эта процедура очень длительная и крайне дотошная, - отмечает эксперт. - Поэтому необходимо подождать, прежде чем приостанавливать полеты всех самолетов определенного типа. Так произошло недавно с Boeing 737 MAX. Решение о запрете полетов принималось постепенно". Другие эксперты, такие как Вадим Лукашевич, считают, что было бы лучше временно приостановить полеты SSJ 100, в то время как во всем мире в эксплуатации находятся 138 экземпляров таких самолетов", - передает журналист.

"Sukhoi Superjet 100, оснащенный двигателями, разработанными французской компанией Safran, с самого начала страдает от плохой репутации. Первая трагедия произошла в 2012 году во время демонстрационного полета над Индонезией, в результате которого погибли 45 человек", - пишет Гриншпан.

Один промышленник, поставляющий элементы для SSJ100, сказал Le Figaro, что у корпорации "Сухой" возникают проблемы с созданием легкодоступного запаса запчастей. И нет эффективного "сервисного бюллетеня", который позволял бы пилотам и авиакомпаниям быстро сообщать об инцидентах и проблемах Superjet. "Это главное, за что компании критикуют Superjet", - сообщает этот источник.

По мнению Бориса Рыбака, "построено слишком мало экземпляров Superjet, и у него слишком мало часов налета для того, чтобы составлять окончательное представление о его качествах".