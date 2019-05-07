США предпочитают санкции, а не канонерскую лодку

"Вернуть Америке ее величие для Дональда Трампа вовсе не означает воспользоваться своей силой. 45-й президент США не является поджигателем войны. Во внешней политике он не проявляет себя ни как изоляционист, ни как мультилатералист. Как показало его личное вовлечение в северокорейское досье, он хочет влиять на дела этого огромного мира. Но при этом он одинаково настороженно относится как к войне, так и к практикующим мультилатерализм международным форумам, которые он считает неэффективными", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"Решение Трампа направить военно-морскую группу ядерного авианосца "Авраам Линкольн" в воды Персидского залива и усилить воздушные возможности центрального командования, базирующегося в Катаре, не должно быть неправильно понято. Американцы совершенно не собираются вести войну с Ираном. Они просто хотят направить четкий месседж для сдерживания режима мулл: любая атака против американских интересов, даже со стороны вассального ополчения, вызовет немедленный военный ответ", - поясняет автор статьи.

"Отступление американцев в Венесуэле ясно показывает, что Трамп остерегается заморских военных операций. 30 апреля 2019 года ему было бы несложно отправить два батальона морской пехоты в Каракас, чтобы поддержать попытку оппозиционера Хуана Гуайдо свергнуть хаотическую власть президента Николаса Мадуро. Раз Трамп не сделал этого, значит он боится там увязнуть. Одно дело выгнать одного правителя из его дворца, и совсем другое - политически стабилизировать целую страну", - указывает Le Figaro.

"Вместо того чтобы выбрать канонерскую лодку, Дональд Трамп предпочел 3 мая 2019 года снять телефонную трубку. Он позвонил Владимиру Путину и разговаривал с ним более часа. Два лидера согласились с тем, что ни тот, ни другой не хотят вовлекаться в военные действия в Венесуэле - хотя Кремль уже отправил на место около 200 наемников из "отряда Вагнера". Сочтя "охоту на ведьм" со стороны демократов, обвинявших его в том, что он агент России, оконченной, Дональд Трамп теперь заявил, что хочет установить доверительные отношения с Москвой", - комментирует Жирар.

"Трамп с большим удовольствием применяет инструмент санкций. Если Куба продолжит посылать оружие и "добровольцев" на подмогу Мадуро, он без колебаний их на нее наложит. Пока доллар остается мировой валютой, и пока банки опасаются ярости американского казначейства, торговые санкции будут оставаться для СШАважнейшим геополитическим инструментом. Однако это американское счастье закончится в тот день, когда доллар утратит свою эталонную силу...", - резюмирует автор статьи.