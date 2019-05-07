"Хакинг - бесценное оружие для России"

"За три недели до выборов в Европарламент возможности Москвы в сфере кибершпионажа вызывают обеспокоенность. Двум журналистам, занимающимся журналистскими расследованиями, удалось проникнуть в мир российских хакеров", - пишет французское издание Le Journal du Dimanche.

"На передовой находится Киев. К сухопутной войне на Украине добавилась кибервойна, которой никто не ожидал: в 2015 году была взломана электростанция, следующей мишенью стала предвыборная кампания, в 2017 году дело дошло до кибератаки NotPetya, которая парализовала часть страны. Украинцы убеждены, что за этим стоят россияне, и предупреждают нас: "Если вы не обратите внимание на то, что творится здесь, однажды это произойдет с вами в Европе". В некотором смысле, это уже произошло в США", - говорит Этьен Хувер, член группы журналистов, занимающихся журналистскими расследованиями, написавший в соавторстве с Борисом Разоном книгу "Новые войны, по следам российских хакеров" (издательство Arteeditions / Stock).

"Помимо подрыва политической власти - и доверия к ней со стороны населения - кибератаки приводят к экономической изоляции страны. Не надо производить ни одного пуска ракеты, не надо отправлять ни одного солдата на поле боя, и никто не знает, кто за ними стоит. Это бесценное оружие", - считает Хувер.

"Российские хакеры представляют собой наследие советской эпохи, у них высокий уровень подготовки, включая школу математики и программирования. Некоторые из них вступают в подразделения кибер-бойцов при разведслужбах и минобороны, то же самое делается в США или во Франции. Другие осуществляют навигацию в серой зоне, сознательно работая на спецслужбы из патриотических соображений, либо из-за того, что их шантажируют ввиду их киберпреступной деятельности: "Будешь работать на нас или пойдешь в тюрьму!" - поясняет Борис Разон, специалист по цифровым медиа.

"Советник по кибербезопасности Владимира Путина Игорь Щеголев как-то загадочно выразился: "Пока нет правил, каждый склонен их нарушать". Это очень неоднозначная игра: вашему оппоненту должно быть ясно, что вы его атаковали, то есть вы проявили свою силу, но при этом не оставили неопровержимых доказательств. Отличительная черта российских хакеров - запугивание", - комментирует Этьен Хувер.

"Форум российских киберпреступников - это нечто вроде рынка. Одни лица или группы анонимных людей продают доступ к данным, другие покупают, - рассказывает Хувер. - Главным потенциальным покупателем нередко оказывается сам пострадавший. Он стремится исправить ущерб от кражи данных, защитить клиентов... Он никогда не признается, что его взломали, поскольку это может иметь серьезные финансовые последствия".

"Украинские и русские кибер-бойцы взросли на одной и той же почве. Они все друг друга знают! До войны они выполняли свои маневры в одном русскоязычном сообществе. Теперь российские и украинские хакеры находятся в конфликте, за исключением тех случаев, когда речь идет о ведении бизнеса", - отмечает Борис Разон.