7 мая 2019 г. Михир Завери и Джейси Фортин | The New York Times Российские усилия по использованию расовых разногласий в 2016 году нашли твердую почву в США, говорится в докладе Согласно опубликованному в понедельник докладу, российские дезинформационные операции по использованию расовой напряженности во время президентских выборов 2016 года в США нашли твердую почву в США, сообщает The New York Times, ссылаясь на доклад "Состояние чернокожей Америки" (State of Black America), который был выпущен Национальной городской лигой (National Urban League), организацией по защите гражданских прав, базирующейся в Нью-Йорке. "В докладе говорится о вмешательство России в частности, но также отмечается, что избирательное право чернокожего населения подвергается атакам со стороны широкого круга игроков, включая местных политиков", - пишет газета, отмечая, что, "как сообщается в докладе, примерно в двадцати штатах с 2010 года расширились электоральные ограничения в связи с рядом изменений, включая новые законы об идентификации избирателей и решения об ограничении мест, где избиратели могут голосовать". "Выводы доклада о российском вмешательстве основаны на научных исследованиях и федеральных расследованиях и указывают на масштабную кампанию санкт-петербургской компании "Агентство интернет-исследований", которая использовала тысячи учетных записей в Facebook, Twitter и на других платформах, - сообщает газета. - Один из таких аккаунтов в Twitter, @WokeLuisa, собрал более 50 тыс. подписчиков, а его посты освещались десятками известных новостных изданий, говорится в докладе. Этот аккаунт пытался явно и неявно отговорить чернокожих избирателей идти на избирательные участки в попытке обеспечить победу республиканцам, в то время как другие поддерживаемые Россией усилия содействовали белому экстремизму в интернете, отметил Марк Х. Мориал, президент Национальной городской лиги". "Это было адресным, целенаправленным, - сказал Мориал. - Это было намеренное подливание масла в огонь расовых разногласий". "ФБР предупредило, что угроза российского вмешательства в американские выборы сохраняется. Сотрудники разведки заявили, что Россия вмешивалась в промежуточные выборы в прошлом году и что эти усилия, вероятно, активизируются во время следующей президентской кампании", - отмечается в публикации. Брет Шейфер, аналитик по социальным сетям в Альянсе по обеспечению демократии (Alliance for Securing Democracy), организации, нацеленной на борьбу с усилиями по подрыву демократических институтов, автор раздела о вмешательстве России в докладе, "назвал @WokeLuisa одним из многочисленных фейковых аккаунтов, которые выдавали себя за афро-американцев, чтобы использовать уже существующую враждебность и отговорить их от голосования". "Они поворачивают диск всего на пару градусов в том направлении, в котором они хотят, чтобы все продвигалось, - сказал Шейфер в интервью. - Анонимность интернета позволяет вам быть тем, кем вы хотите быть, и, конечно, вы будете гораздо более убедительными, если целевая аудитория сочтет вас одним из своих". "Ссылаясь на данные, собранные Центром Бреннана за справедливость (Brennan Center for Justice), в докладе говорится, что по состоянию на март более 40 штатов приняли или рассматривают законопроекты о расширении доступа к голосованию, например, путем упрощения процесса регистрации избирателей, расширения досрочного голосования и предоставления права голоса осужденным преступникам. Однако в докладе подчеркивается, что во многих штатах распространяются и внутренние ограничения на голосование, подавляющее большинство из которых вводятся республиканцами. Такие шаги отражают растущий раскол по партийному признаку, социальные сдвиги в сторону большей разнородности и ослабление Закона об избирательных правах Верховным судом в 2013 году", - передает The New York Times. "(...) Ежегодный доклад, который вышел в 43 раз, включает более 30 других разделов, написанных различными авторами, включая ученых, политиков и руководителей компаний", - сообщается в статье. Мориал заявил, что надеется, что Конгресс проведет слушания о российских усилиях по воздействую на чернокожих избирателей. "Я говорю людям: Россия сегодня, Китай завтра, Саудовская Аравия на следующей неделе, - отметил он. - Все страны, которые хотят повлиять и оказать на нас воздействие, будут играть на наших выборах". Источник: The New York Times