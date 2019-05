7 мая 2019 г. Эллен Барри и Палко Карас | The New York Times Меган, герцогиня Суссекская, родила мальчика "Принц Гарри едва сдерживал себя. Стоя перед камерой, чтобы объявить о рождении сына, он потирал руки, поднимался на носочки и, казалось, не мог сдержать улыбку даже на секунду", - пишет The New York Times. "Это был самый удивительный опыт, который я только могу себе представить, - сказал он, стоя перед конюшнями Виндзорского замка, где за ним кивали две черные лошадки. (...) Герцогиня, по его словам, была "удивительной", рождение - "удивительным", и любовь и поддержка публики - "удивительными". Затем он повернулся, чтобы уйти - он был настолько взволнован счастьем и недосыпом, что, как показалось, поблагодарил лошадей. "Эта маленькое существо, ради которого можно и умереть, поэтому я просто на седьмом небе от счастья", - сказал он. "Большая часть мира была вовлечена в рождение этого ребенка, появившегося на свет через несколько минут после рассвета в понедельник, но не только из-за положения новорожденного, седьмого в очереди на британский трон, но также и потому, что он представляет собой перемены для самых старых британских домов. Он наполовину американец, по материнской линии имеет в предках посыльного в отеле в Кливленде, прачку в Чаттануте и бармена в баре в Атланте. И он является первым мультирасовым ребенком в новейшей истории британской монархии, мгновенной звездой в стране, где мультирасовые дети составляют самую быстрорастущую этническую категорию", - пишет газета. "Мы ждали его", - говорит 38-летняя Кэрол Ленголо, которая переехала в Великобританию из Южной Африки и воспитывает сына и дочь в юго-восточном Лондоне. (...) "Мы чувствуем, что Меган - одна из нас, поэтому мы поддерживаем ее, - сказала она. - Мы не можем дождаться, чтобы посмотреть, как он выглядит". "Неясно, получит ли новорожденный, который стоит за Гарри по линии наследования, королевский титул, подобно тому, как те, что получили трое детей принца Уильяма, старшего брата Гарри, и жены Уильяма, Кэтрин", - говорится в статье. "(...) Ребенок, несомненно, станет объектом необычайного внимания, обожаемым и критикуемым как символ модернизации британской королевской семьи. 34-летний Гарри и 37-летняя Меган сотрясли королевскую семью в нескольких направлениях: герцогиня - американка и бывшая актриса, а на их свадьбе в мае прошлого года пел госпел-хор, был импровизирующий афро-американский епископ и несколько голливудских знаменитостей. После свадьбы они продолжали отметать условности, открыв собственный аккаунт в Instagram и предлагая ограниченный доступ одержимым королевской властью британским СМИ. (...)", - передает газета. "Для многих важность нового ребенка будет неразрывно связана с вопросом расы. Население Британии на 87% белокожее, но мультирасовые люди скоро станут самым большим меньшинством в стране. Вхождение в королевскую семью Меган Маркл, ведущей свое происхождение от рабов, работавших на плантациях, нашло глубокий отклик у многих людей африканского происхождения, которые почти сразу начали предвкушать рождение первого ребенка пары", - отмечает The New York Times. "Историки отмечают, что саму герцогиню нельзя с определенностью назвать первой мультирасовой королевской особой. Некоторые ученые утверждают, что королева Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая, супруга короля Георга III, имела африканских предков в своей португальской королевской семье. Если это правда, то это наследие передалось и ее собственному потомку, королеве Виктории", - подчеркивается в статье. "(..) В 2016 году принц Гарри предпринял необычный шаг, осудив британские таблоиды и комментаторов в социальных сетях за "расовые оттенки" и сексизм в том, как они пишут о Меган Маркл. В прошлом году правая Партия независимости Великобритании сместила своего лидера после того, как стало известно, что его подруга прибегла к расистским выражениям, чтобы высмеять будущую герцогиню. Меган, дочь белого мужчины и чернокожей женщины, выросла в преимущественно белом районе, где ее мать иногда принимали за ее няню", - повествует издание. В эссе, опубликованном журналом Elle в 2015 году, она рассказывала, как будучи школьницей, замешкалась, когда ее попросили заполнить анкету переписи населения, в которой нужно было идентифицировать себя как белую или чернокожую. "И вот я (со своими кудрявыми волосами, веснушками на лице, бледной кожей, со своей смешанной расой) смотрела на эти квадратики и не хотела ничего испортить, но при этом не знала, что делать", - писала она. Когда учитель сказал ей отметить пункт Caucasian (лицо белой расы), потому что именно так она выглядела, она отказалась. "Я оставила этот пункт незаполненным (...)", - писала она. Отец посоветовал ей: "Если это повторится, ты нарисуй собственный квадратик". "Журналисты возмутились по поводу обвинений в том, что их освещение королевской семьи омрачено расизмом, указав, что британские новостные издания всегда были свободны критиковать королевских особ, чей роскошный образ жизни финансируется государственными средствами", - говорится в статье. Источник: The New York Times