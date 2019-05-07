Бряцание оружием у Персидского залива

"Вообще-то президент Трамп хотел освободить Америку от роли мирового полицейского. Но сегодня США обостряют ситуацию в нескольких очагах международной напряженности. Недавний пример - Иран", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung .

В отличие от правительства Барака Обамы, одним из главных стратегических решений которого был поворот к западному тихоокеанскому региону, правительство Трампа расставило свои собственные приоритеты, отмечает журналист Петер Винклер. В частности, оно нашло точки соприкосновения с региональной политикой Израиля, где Иран считается крупнейшей угрозой. "В середине апреля в рамках целенаправленной эскалации США объявили иранский Корпус стражей Исламской революции террористической организацией. Вскоре после этого они заявили о намерении прекратить в начале мая согласовывать покупки иранской нефти, в результате чего все страны, по-прежнему закупающие нефть у Тегерана, попадут под американские санкции. А теперь эта тенденция впервые вылилась в переброску крупного формирования американской армии. В воскресенье вечером советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил об отправке в регион авианосной ударной группы "Авраам Линкольн", а также оперативной группы бомбардировщиков", - говорится в статье.

"Хотя Болтон этого не произнес, очевидно, что американский шаг является реакцией на угрозу Тегерана закрыть судоходные пути через Ормузский пролив между Персидским и Оманским заливами. Этот пролив имеет огромное значение для транспортировки нефти в танкерах, - отмечает издание. - По этой узкой полоске воды между Ираном и Оманом проходит почти треть всего мирового объема нефти. (...) Его закрытие, несомненно, спровоцировало бы резкий подъем цен на всех нефтяных рынках".

"В прошлом Тегеран неоднократно угрожал атакой на этот судоходный путь. (...) Режим, наблюдающий за тем, как под вопрос ставят основу его существования, определенно, был бы готов к большим рискам. Однако вооруженный конфликт - это обоюдоострый меч. Конфронтация с внешним врагом может (...) способствовать сплоченности, но также и дестабилизировать существующий порядок", - полагает Винклер.

"Изначально Дональд Трамп намеревался прекратить бесконечные войны и позаботиться о том, чтобы США смогли снять с себя форму мирового полицейского. Но теперь он, кажется, готов ускорять эскалацию напряженности сразу на нескольких аренах, удаленных друг от друга на десятки тысяч километров, - указывает журналист. - Будь то Северная Корея, Венесуэла - и в этой связи также Куба - или Иран: не всегда ясно, в какой мере за американской политикой скрывается какая-либо стратегия или же она сталкивается лишь с нежелательными побочными эффектами собственных тактических маневров".

В своей статье для The New York Times Сьюзан Райс, экс-советник президента США по вопросам безопасности, предполагает, что главной движущей силой внешней политики Трампа является постоянное стремление удержать базовый электорат. "Это, конечно, не новый упрек, и он часто задевал за живое и прошлые правительства, - отмечает Винклер в заключение. - Что делает особенным случай Трампа, так это многоголосие указаний: зачастую вовсе непонятно, кто на самом деле определяет направление пути".