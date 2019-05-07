Миллион видов животных и растений находится под угрозой вымирания

"Здоровье экосистем ухудшается быстрее, чем когда-либо", - предупреждают эксперты ООН. Их новый доклад об исчезновении биологических видов показывает: человек может стать причиной шестого массового вымирания в истории", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Согласно новому докладу Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экологическим системам (IPBES), в случае, если в землепользовании, охране окружающей среды и сдерживании изменений климата не произойдет коренных изменений, в ближайшие годы и десятилетия под угрозой исчезновения окажется миллион видов растений и животных", - говорится в статье.

"Из-за одного только потепления климата, вызываемого человечеством, могут погибнуть около 5% биологических видов, если глобальное повышение температуры превысит пороговые 2C, - указывает журналист Кристиан Швегерль. - При таком развитии событий с большой вероятностью исчезнут 99% коралловых рифов. Главным фактором вымирания видов в докладе называется влияние сельского хозяйства".

"85% водно-болотных угодий уже разрушены. С конца XIX века исчезла почти половина всех коралловых рифов. Вымерли 9% всех видов сельскохозяйственных животных. С 1989 по 2000 было вырублено 100 млн га влажных тропических лесов- и еще 32 млн га в период с 2010 по 2015 год. 23% всей поверхности суши считаются истощенными и больше не подлежат использованию. Исчезновение насекомых-опылителей ставит под угрозу производство продуктов питания стоимостью 235-577 млрд долларов в год. Из-за разрушения прибрежных областей, например, мангровых лесов, под угрозой оказываются условия жизни около 300 млн человек. Мировые темпы вымирания видов, как минимум, в десятки или сотни раз выше, чем они были в среднем за прошедшие 10 миллионов лет, и они растут", - передает Der Spiegel содержание доклада.

В 2010 году, напоминает издание, в Нагое (Япония) состоялась конференция, на которой были обозначены 20 конкретных целей по сохранению биологического разнообразия, которые должны быть достигнуты к 2002 году. "Настоящий прогресс в достижении этих целей страны могут продемонстрируют лишь в четырех пунктах, в частности, в увеличении заповедных зон в море до 10% и на суше до 17%. В действительности морские заповедные зоны были увеличены на 7%, заповедные зоны на суше - на 15%", - подчеркивает издание. Что касается других причин исчезновения биологических видов, которые должны были быть устранены к 2020 году, то здесь, как говорится в докладе, проблемы скорее увеличились, нежели сократились.

"Для того, чтобы остановить исчезновение видов, необходимо международное сотрудничество государств в достижении совместных целей, считают авторы доклада. (...) Человечество уничтожает основы своей экономики, средств к существованию, продовольственной безопасности, здоровья и качества жизни".

Министр ФРГ по охране окружающей среды Свенья Шульце назвала представленный доклад "тревожным сигналом для всех нас". "Речь идет не меньше, чем о нашем выживании", - заявила она.

"Кай Ниберт, президент Германской лиги защиты природы, заявил, что обращение с природой - социальный вопрос XXI столетия. Уже сегодня исчезновение пастбищных и водно-болотных угодий, деревьев обходится примерно в 10% мирового ВВП", - передает Der Spiegel.