Миллионы немцев не умеют читать и писать

В общей сложности 6,2 млн взрослых жителей Германии испытывают трудности с пониманием текстов на немецком языке. При этом для более чем половины из них немецкий является родным языком", - сообщает издание Die Zeit со ссылкой на исследование, проведенное при поддержке министерства образования ФРГ и представленное во вторник.

"Всего, согласно исследованию, в 2018 году 7,3% всех взрослых, для которых немецкий язык является родным, имели низкие навыки чтения и письма", - отмечает издание.

"Чтение немецких текстов представляет собой проблему, прежде всего, для мигрантов. 47,4% людей, не умеющих читать по-немецки, имеют миграционные корни", - говорится в статье.

"В 2011 году количество людей с низкими навыками чтения и письма составляло 7,5 млн, то есть примерно на 1,3 млн человек больше. К этой категории причисляют всех тех, кто может читать и писать отдельные предложения, но не может понять связный текст".

По словам министра образования ФРГ Ани Карличек, проблему с чтением и письмом тяжело преодолеть именно взрослым, поэтому политика и общество должны по-прежнему оказывать им поддержку.

"Тем не менее, 62,3% людей, испытывающих трудности в чтении и письме, являются, согласно исследованию, трудоустроенными. Более чем у каждого пятого из них отсутствует школьное образование", - указывает издание.

Количество взрослых, которые способны понимать связные тексты, но не могут хорошо читать и пишут с большим количеством ошибок, также уменьшилось: с 13,4 млн человек в 2011 году до 10,6 млн человек по состоянию на сегодня, сообщает Die Zeit.